Gérald-Godin inaugure son nouveau centre sportif

C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que le Cégep Gérald-Godin a inauguré son nouveau centre sportif le mercredi 23 septembre, donnant officiellement le coup d’envoi à une nouvelle ère pour le sport et l’activité physique au sein de sa communauté.

Le traditionnel coupé de ruban bleu s’est déroulé en présence de la mairesse de L'Île-Bizard et de Sainte-Geneviève, Danielle Myrand, de plusieurs membres du conseil d’administration du Gérald-Godin et de la Fondation du Cégep ainsi que des représentants des firmes et équipes externes qui ont collaboré au projet d’agrandissement.

« Aujourd’hui, nous marquons une étape importante dans l’histoire du Cégep Gérald-Godin »,

s’est réjouie Julie Pelletier, directrice générale du Cégep Gérald-Godin. « Depuis sa création, notre

Le Cégep ne cesse d’évoluer, de se renouveler et d’adapter ses infrastructures aux besoins de sa

communauté. L’agrandissement de notre centre sportif témoigne de cette volonté de continuer.

à bâtir un environnement unique et un milieu épanouissant qui favorise la santé mentale,

physique et sociale de la communauté. »

Créer un espace vivant et adapté

Le nouveau centre sportif propose désormais une gamme d’espaces pensés pour favoriser la pratique d’activités physiques, le bien-être et les rassemblements.

Les membres de la communauté godinoise peuvent notamment profiter d’une aire d’accueil lumineuse, qui sera meublée cet automne, d’une salle de danse, d’une salle polyvalente et de nouvelles installations de conditionnement physique climatisées.

Les travaux ont également permis de restaurer les vestiaires existants et de transformer l’ancienne salle de conditionnement physique en une salle d’entraînement fonctionnel. Un nouveau vestiaire a aussi été aménagé pour les équipes de sports intercollégiales, les Gladiateurs.

L'ajout de panneaux acoustiques, de murs matelassés ainsi que le remplacement des luminaires dans le gymnase permettent d’améliorer l’expérience, la sécurité et le confort de toutes les personnes qui le fréquentent.

À l’extérieur, l’aménagement d’une place centrale assure une transition harmonieuse entre la nouvelle construction et le bâtiment existant et tend à devenir un espace de détente, de rencontre et de rassemblement.

« Il y a un peu plus de deux ans, nous étions réunis pour marquer symboliquement le début de ce grand chantier. Nous imaginions alors les espaces qui allaient prendre forme, les activités qui pourraient s’y dérouler et les possibilités qu’offrirait cet agrandissement à notre communauté. « Aujourd'hui, cette vision est devenue réalité », a rappelé Julien Michaud-Latour, directeur des ressources matérielles et informatiques.

Dévoiler l'œuvre intitulée Horizon

L’inauguration du centre sportif a également été l’occasion de dévoiler officiellement Horizon, une structure artistique en bronze suspendue dans l’entrée du centre sportif et commandée dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.

Son créateur, Patrick Bérubé, est un sculpteur et artiste multidisciplinaire qui décrit son œuvre comme « une ligne subtile unifiant l’art, l’architecture, la nature et l’éducation. Une invitation aux rêves et à parcourir un horizon de tous les possibles ! »

Sa sculpture mesure 10 pieds de diamètre et la forme globale reprend les contours des berges de l’île Mercier. Sa texture extérieure est une modélisation de l’écorce d’un arbre et dans son intérieur est gravé un texte de Gérald Godin tiré du poème Fiertés publié dans Chansons très naïves paru en 1960, qui va comme suit : « Il nous faut inventer l'univers et les feuilles et l'herbe – la couleur du ciel – et la beauté des îles magiques – la forme des vagues et la place du soleil –, l’odeur des arbres l'écorce du vent – la force du blé, le plaisir et la joie – Va-t-on créer l'homme ou refuser – pour le malheur, ne devoir point inventer ? »

Après Œuvre de jour de Jocelyne Alloucherie en 1998, Sans titre (L’artiste au travail numéro 20) de Klaus Scherubel en 2010 et Module de Michel De Broin en 2022, Horizon vient prolonger la thématique de l’eau des œuvres du Cégep.

« Cette œuvre est la quatrième à être intégrée au Cégep Gérald-Godin », a justement précisé Mme Geneviève Blais, membre du comité et coordonnatrice du programme Arts, lettres et communication.

Faire place au sport dans la vie étudiante

Ce fut ensuite au tour des étudiantes et étudiants du Cégep Gérald-Godin d’être mis en vedette dans une vidéo témoignage leur permettant de prendre la parole. La place du sport dans leur parcours étudiant a alors été mise en lumière ainsi que l’importance de développer des habitudes de vie qui contribuent à leur santé mais aussi à créer des liens et à développer un véritable sentiment d’appartenance.

À la suite de ces touchants témoignages, des joueuses et joueurs des Gladiateurs sont montés

sur la scène, vêtus de leurs uniformes, pour lancer leur premier cri d’équipe officiel dans leur

nouveau domicile.