L'accès au parc industriel de Coteau-du-Lac au centre des échanges

Le mardi 29 septembre, c’était jour de débats pour une candidate et trois candidats en lice pour le poste de député de Beauharnois à l’Assemblée nationale. En direct du Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac, le quatuor s'est prononcé sur plusieurs thématiques.

La joute verbale prévue à 19 h 30 était animée par Mario Pitre, chef de contenu Le St-François de Gravité Info, Chantal Bédard, cheffe de l’information CSUR.TV, Sarah Rennie, chef de nouvelles Le Gleaner et Maxim Ouellet, journaliste de Néomédia.

Pour ce dernier débat de quatre présentés les 28 et 29 septembre, les quatre participants, soit le député sortant Claude Reid de l’Équipe Christine Fréchette - Coalition Avenir Québec, Alexandre Daneau du Parti québécois, Charles Royer Tremblay du Parti libéral du Québec et Angélika Homère du Parti conservateur du Québec, ont été appelés à échanger sur les thématiques du transport, de la précarité financière, des infrastructures scolaires, de la santé et de la crise des médias et l'importance des médias locaux.

Le parc industriel de Coteau-du-Lac, au centre des échanges

Avec l'intégration de la Ville de Coteau-du-Lac au comté de Beauharnois, les candidats ont dû se prononcer sur les difficultés d'accès au parc industriel municipal et sur la configuration inadéquate de la sortie 17 qui permet d'accéder à ce secteur de la Ville.

Premier à prendre la parole, le candidat du Parti libéral du Québec, Charles Royer Tremblay, a précisé que les infrastructures de transport sont problématiques à Coteau-du-Lac. Il a admis que l'accès au parc industriel de Coteau-du-Lac est insuffisant. Il s'est engagé à revoir avec le Ministère des Transports et de la mobilité durable (MTMD) la possibilité d'élargir le pont Monseigneur-Langlois pour en faciliter les accès.

De son côté, le candidat du Parti québécois, Alexandre Daneau, a précisé également que les trains routiers sont aussi une problématique pour accéder au parc industriel. « Il faudrait que le prochain député travaille sur l'accélération du dossier et voie la possibilité d'obtenir une permission pour passer par-dessus.»

Le député sortant, Claude Reid, affirme avoir été interpellé dès son arrivée en poste en 2018. « L'enjeu, c'est que l'accès au parc industriel traverse une voie ferrée et un cours d'eau, ce qui complique grandement les choses. « La MRC et DEV travaillent activement pour faire avancer le dossier. Il reste 14 millions de pieds carrés à développer dans le parc industriel, il est important d'en faciliter l'accès. J'admets que la sortie 17 permettant d'accéder au parc industriel est mal configurée. »

La candidate du PCQ, Angélika Homère, a précisé que son parti prioriserait les nouvelles infrastructures et les nouveaux projets. « Par exemple, on explorerait la possibilité de réaliser le projet en partenariat public-privé (PPP).»

On peut réécouter le débat via ce lien: