En octobre, on transforme son 5 $ en 10 $ pour la Fondation Véro & Louis

Pour les adultes autistes et leur famille au Québec, trouver un endroit qu’ils peuvent appeler leur chez-soi peut représenter un défi qui dure toute une vie. Fondée il y a dix ans par Véronique Cloutier et Louis Morissette, la Fondation Véro & Louis contribue à changer cette réalité en créant des milieux de vie permanents conçus pour répondre aux besoins uniques des adultes autistes.

Ces milieux offrent non seulement un endroit sécuritaire et bienveillant où vivre, mais aussi un véritable sentiment d’appartenance. Alors que la demande pour des logements adaptés continue de croître, le soutien de la communauté est plus important que jamais.

Du 1er au 31 octobre 2026, les Québécois et les Québécoises pourront appuyer les gens de leur propre communauté : un don de 5 $ à la Fondation Véro & Louis par l’entremise de la campagne Confort partagé d’ouest en est sera égalé dollar pour dollar par le détaillant canadien Urban Barn, transformant ainsi 5 $ en 10 $ de soutien pour cet organisme local. Les dons peuvent être faits dans les magasins Urban Barn du Québec, à Boisbriand, Boucherville, Brossard, Laval et Montréal, ou en ligne sur urbanbarn.com.



Que peut faire un don de 10 $? Pour une personne qui fait un don, 5 $ peuvent sembler être une petite somme. Mais lorsque le don est égalé, cette contribution va deux fois plus loin, doublant ainsi son impact et aidant la Fondation Véro & Louis à offrir à ses résidents un milieu de vie permanent, sécuritaire et bienveillant, ainsi que des programmes éducatifs qui les aident à réaliser leur plein potentiel.

Cette idée toute simple est au cœur de Confort partagé d’ouest en est, la campagne caritative annuelle d’Urban Barn qui soutient 33 organismes de bienfaisance locaux partout au Canada. Elle aide les gens à obtenir le soutien dont ils ont besoin, qu’il s’agisse d’un repas chaud, d’un endroit sécuritaire ou d’un coup de main au moment où ils en ont le plus besoin. En gardant les dons dans les milieux où ils sont faits, la campagne permet aux gens de soutenir des organismes locaux de plus petite taille, axés sur leur communauté et qui accomplissent un travail important près de chez eux. Ces organismes ne bénéficient pas toujours du même niveau de soutien ou de reconnaissance que les organismes de bienfaisance de plus grande envergure. Et grâce aux dons jumelés par Urban Barn, un petit geste de générosité peut avoir deux fois plus d’impact, tout en contribuant à mettre en lumière le travail essentiel accompli dans les communautés partout au pays.

« La campagne Confort partagé vise à permettre aux Canadiens et aux Canadiennes de soutenir facilement les gens qui en ont le plus besoin, directement dans leur propre communauté, près de chez eux, » déclare Linda Letts, présidente-directrice générale d’Urban Barn. « C’est l’entraide entre les gens d’ici, et nous sommes fiers de contribuer à créer ce lien en égalant les dons de nos clients, afin que leur générosité puisse aller deux fois plus loin », ajoute-t-elle.