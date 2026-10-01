Objectif de 6 000 $
100 km dans le désert au profit des élèves de la Cité-des-Jeunes
Pour sa troisième traversée du désert marocain, Geneviève Fournier, psychoéducatrice à l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes, marchera 100 km en quatre jours avec l’organisation du Trek Elles Marchent. Un trek solidaire, exclusivement féminin, chapeauté par l’Association Défi du cœur. Ce défi sera réalisé pour appuyer la mission de la Fondation de la Cité-des-Jeunes.
Cette campagne vise à recueillir 6 000 $ pour contribuer aux actions de la Fondation, qui accorde chaque année plus de 60 bourses, soutient la participation parascolaire de plus de 25 jeunes et appuie une dizaine de projets scolaires favorisant la réussite et l’épanouissement des élèves. À ce jour, la campagne a déjà permis d’amasser 1 835 $ sur l’objectif de 6 000 $. Chaque don contribue
directement à offrir aux jeunes davantage de possibilités de s’accomplir.
Dans le cadre de cette levée de fonds, une activité d’emballage d’épicerie se tiendra au Maxi de Vaudreuil les 3 et 4 octobre, de 9 h à 16 h. Des élèves de la Cité-des-Jeunes offriront bénévolement leur temps pour emballer les achats de la clientèle. Les personnes qui souhaitent soutenir leur engagement pourront faire un don sur place afin de contribuer au succès de la campagne.
Pour faire un don et aider la campagne à atteindre son objectif de 6 000 $ : www.fondationcdj.com/100km/.
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