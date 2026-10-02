Parachèvement de l'autoroute 20: la CAQ prend un engagement formel

Au lendemain de la conférence de presse de la campagne L'inachevée, la nouvelle est tombée. La Coalition Avenir Québec (CAQ) s'engage officiellement à inscrire le projet de parachèvement de l'autoroute 20 au Plan québécois d'infrastructures (2026) en cas de réélection.

C'est dans une capsule vidéo dans laquelle on aperçoit la députée sortante de Soulanges, Marilyne Picard et la candidate de l'Équipe Christine Fréchette – Coalition Avenir Québec (CAQ) que la première ministre sortante, Christine Fréchette, annonce les intentions de son parti quant à ce projet attendu par les citoyens de la région.

« Je sais que le projet de contournement de l'autoroute 20 est attendu de longue date par les gens de la région. Je prends donc l'engagement formel aujourd'hui de l'inscrire au PQI si nous sommes réélus. On va travailler à trouver le meilleur tracé possible », précise la cheffe de la CAQ dans une courte vidéo publiée sur la page Facebook de Chantal Darcy.

Plus tôt en campagne électorale, les candidats du Parti libéral du Québec dans Vaudreuil et Soulanges, James Hughes et Olivier Bertin-Mahieux avaient été les premiers à prendre un engagement formellement, soit celui d'inscrire le parachèvement de l'autoroute 20 au PQI en cas d'élection le 5 octobre prochain.