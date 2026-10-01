Changez la vision du sommeil, une mission pour Les dormeuses éveillées

Bien qu’essentiel, le sommeil est bien souvent négligé par plusieurs personnes. C’est pour cette raison que Les dormeuses éveillées, un couple d’entrepreneuses de Salaberry-de-Valleyfield s’est donné pour mission de sensibiliser et d’informer les intéressés sur le sujet. Néomédia a pu discuter avec elles pour découvrir leur projet.

Amélie Robidoux et Valérie Bouchard sont les cofondatrices d’Amélie & Valérie — Les Dormeuses Éveillées, une communauté de femmes qui souhaitent trouver un chemin vers une vie plus saine et apaisante.

« Je suis massothérapeute depuis vingt ans et dans le cadre d’un autre projet, j’ai été amenée à créer une chaîne YouTube pour partager mes connaissances et mes techniques uniques en version auto-soins. Je me suis beaucoup intéressée à plein de sujets touchant la santé, dont le sommeil », affirme d’entrée de jeu Amélie, qui a traversé un burn-out en 2017, une situation qui l’a poussée à approfondir la pratique de méthodes simples et efficaces pour se ressourcer en quelques minutes.

De son côté, Valérie, est formatrice et vulgarisatrice en sommeil. « Je me suis rendue compte que dormir est un besoin vital dans la vie, tout comme respirer, boire et manger, mais que plusieurs personnes ne saisissent pas toute son importance. Même que bon nombre de personnes ne le mettent pas en priorité dans leur vie, alors qu’il faudrait en raison de ses nombreux bienfaits. On a donc décidé de conjuguer nos compétences pour mettre sur pied des conférences, ateliers, formations, ressources éducatives et massages neurologiques pour aider les femmes à mieux comprendre leur sommeil et à améliorer leur qualité de vie.»

Les massages neurologiques crées par Valérie offre des immersions sonores uniques utilisant des battements binauraux, combinés à sa musique et sa voix. Ils permettent au bénéficiaire de retrouver le sommeil ou de l’énergie.

Une routine pour se conditionner au dodo

Pour la paire, le sommeil se prépare entre deux et douze heures avant de se glisser sous les draps. « Si on est trop stressé dans la journée, ça va jouer sur notre sommeil le soir venu. Il faut réguler son stress et instaurer une routine de sommeil afin d’indiquer à son corps que le temps du dodo arrive. En raison de son cycle circadien, notre corps n’est pas en mesure de savoir quand c’est le matin, le midi ou le soir. Il faut donc lui donner des indices. En ayant toujours la même routine avant de dormir, ça le conditionne et le met dans de bonnes dispositions pour bien dormir. Il y a aussi des facteurs extérieurs qui contribuent au sommeil », précisent-elles.

La routine peut être simple, mais elle doit surtout se traduire par le fait de poser les mêmes gestes presque au même moment à chaque jour. Que ce soit pour les repas ou autres. « Pour ma part, j’aime m’asseoir tranquille sur mon divan pour me poser. Par la suite, je vais me brosser les dents et m’installer au lit. Val aime bien ranger la maison et s’assurer que tout est propre (rires). C’est comme ça qu’elle se libère l’esprit. Elle peut aussi s’étirer ou faire un peu de coloriage ou une méditation. Ça dépend de son état d’esprit », détaille Amélie.

Plusieurs facteurs ont un impact sur le sommeil

Parmi ces facteurs externes, on peut nommer l’alcool. « Plusieurs pensent que l’alcool les aide à dormir parce qu’il a un effet sédatif. Oui, il peut aider à s’endormir plus vite, mais il dérègle ensuite le sommeil. On a moins de sommeil des rêves, le sommeil devient plus fragmenté et on peut se réveiller plus souvent pendant la nuit sans nécessairement s’en rendre compte. Au final, le sommeil est moins réparateur», résume Valérie.

La nourriture et le temps d’écran sont aussi des facteurs qui contribuent à la qualité du sommeil. « Si on passe plusieurs minutes sur notre cellulaire avant le dodo, notre cerveau sera surstimulé et zéro en état de dormir. C’est comme si on laissait notre cerveau allumé. La lumière des écrans peut aussi envoyer à notre horloge biologique un signal qui ressemble à celui du jour et retarder le moment où le corps se prépare au sommeil. Il faut délaisser tous les types d’écran au moins une heure avant de dormir», ajoute-t-elle.

Le changement d’heure biannuel peut aussi avoir un impact sur le corps et le sommeil. « On peut comparer ça à un décalage horaire. Il faut une journée par heure de décalage pour que notre système s’habitue. En plus d’avoir des conséquences sur le sommeil, le changement est aussi souvent associé aux dépressions saisonnières», poursuit Valérie.

Que pensez-vous des montres qui calculent chaque minute de sommeil ? « On est plus dans une mentalité de faire les choses sans être dans la performance. Sinon, ça fait augmenter notre stress. On conseille plutôt de tenir un journal de sommeil dans lequel on note notre degré de fatigue au réveil et notre état d’esprit et de santé. Comme ça petit à petit, les gens prennent conscience que certains de leurs comportements ont un impact jusque dans le lit et ils les modifient», confie le duo.

Saviez-vous que le décor de votre chambre peut aussi affecter ou non votre sommeil ? « Idéalement, la température dans la chambre doit être à 18 et la pièce doit être plongée dans le noir total. Il ne doit pas y avoir de cadran ou de lumière quelconque comme celle d’une télévision ou d’une veilleuse. Les couleurs des murs doivent être neutres pour favoriser un meilleur sommeil. Il ne doit pas y avoir de bruit, sauf un bruit blanc qui est constant comme un ventilateur», informent-elles.

Mieux connaître son profil de dormeurs

Dans leurs ateliers, Amélie et Valérie démystifient les quatre archétypes de dormeurs, en plus de guider les participants vers une méthode pour gérer son stress. « Elle se base sur l’auto-massage et la respiration », confie Amélie.

On peut en apprendre plus sur leurs services en visitant leur site web.