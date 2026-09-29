Le transport et la mobilité, un enjeu abordé dans le débat de Soulanges

Le lundi 28 septembre, c’était jour de débats dans Vaudreuil-Soulanges pour plusieurs candidats en lice pour le poste de député à l’Assemblée nationale. En direct du Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac, trois candidats de Soulanges se sont prononcés sur plusieurs thématiques.

La joute verbale prévue à 19 h 30 était animée par Yanick Michaud, journaliste Le St-François de Gravité Info, Chantal Bédard, cheffe de l’information CSUR.TV et Maxim Ouellet de Néomédia.

Pour celui de Soulanges, Olivier Bertin-Mahieux du Parti libéral du Québec, Francis Deroo du Parti québécois et Marilyne Picard de l’Équipe Christine Frécchette - Coalition Avenir Québec ont croisé le fer. Le représentant du Parti conservateur du Québec, Kristian Solarik, qui devait être présent, a annulé sa présence en raison de problèmes de santé. Le trio a débattu sur le transport et la mobilité, les infrastructures scolaires, l’immigration et le développement économique, l’environnement, la protection des terres agricoles et des ressources en eau et l’importance des médias locaux.

Le transport et la mobilité, une première priorité

Sans grande surprise, le transport et la mobilité ont retenu l'attention dans cette seconde joute verbale de la journée.

« On n'a pas le choix d'admettre que pour se déplacer efficacement dans Soulanges, il faut avoir une voiture. En ce moment, dans Soulanges, il n'y a pas de service de transport collectif efficace. Je tiens à préciser qu'une refonte des services d'Exo a eu lieu récemment avec l'arrivée du REM à Sainte-Anne-de-Bellevue. Une autre refonte est à prévoir prochainement dans le cadre de l'ouverture de l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges afin de pouvoir y emmener employés et patients », précisait d'entrée de jeu Marilyne Picard.

De son côté, Francis Deroo a déploré le manque de plan de la CAQ en matière de transport en commun, notamment en marge de l'ouverture du futur centre hospitalier. « Il y a un sous-financement flagrant. Vous n'avez pas de plan. Exo ne gère que des déficits. Les gens utiliseront le service s'il répond à leurs besoins, ce qui n'est pas le cas en ce moment.»

Après avoir frappé à 2 500 portes en six mois, Olivier Bertin-Mahieux a reconnu que cet enjeu était la principale préoccupation des citoyens rencontrés pendant son porte-à-porte. « La ligne 40 qui desservait le territoire de Vaudreuil a été coupée en raison de l'arrivée du REM. Ça prend maintenant deux heures à certaines personnes pour se déplacer dans la région. Ça n'a pas de sens. Il y a quand même de belles initiatives qui ressortent de tout ça comme la ligne 99 pour les étudiants du Cégep de Valleyfield et le service Amigo Express qui est aussi déployé pour les élèves dans le besoin. Avec la densification en cours dans la région, on ne peut pas garder ce genre de solutions.»

Pour entendre les positions des candidats sur les autres thématiques, on peut visionner le débat juste ici: