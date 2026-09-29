Fonctions parlementaires
De nouveaux défis pour Claude DeBellefeuille à la Chambre des Communes
La députée de Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Claude DeBellefeuille, se voit confier de nouvelles responsabilités au sein du Bloc Québécois et de la Chambre des communes. Elle devient notamment porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Anciens Combattants. Le 24 septembre dernier, elle a également été élue vice-présidente du Comité permanent des anciens combattants.
« Je suis honorée de me voir confier cette responsabilité. Les anciens combattants ont servi avec courage et dévouement, et je m’engage à défendre leurs intérêts et à faire entendre leurs préoccupations à la Chambre des communes », a déclaré Mme DeBellefeuille.
Par ailleurs, la députée succède à son collègue Xavier Barsalou-Duval à titre de coprésidente du Caucus maritime transpartisan, un regroupement de parlementaires qui travaillent à promouvoir les enjeux liés au transport maritime et aux infrastructures portuaires.
« J’ai eu le privilège de travailler avec mon collègue Xavier Barsalou-Duval à la création de ce caucus. Je suis très heureuse d’avoir été choisie par mes collègues du Bloc Québécois pour assumer ce rôle de coprésidente. Ce caucus constitue un outil précieux pour faire avancer les dossiers touchant les ports régionaux, comme celui de Valleyfield. Nous sommes toujours plus efficaces lorsque nous travaillons ensemble, peu importe notre allégeance politique », a affirmé la députée bloquiste.
Ces nouvelles responsabilités s’ajoutent à celles qu’elle exerce déjà comme porte-parole du Bloc Québécois en matière de sécurité publique. « Je remercie le chef du Bloc Québécois pour sa confiance en m’accordant ces deux responsabilités de porte-parole » a conclu Claude DeBellefeuille, députée de Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.
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