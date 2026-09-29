Vote par anticipation: un taux de participation sous la moyenne provinciale

Selon Élections Québec, le taux de participation au vote par anticipation tenu les 27 et 28 septembre derniers s'élève à 23,59 % pour l'ensemble des circonscriptions. Dans la région, le taux de vote par anticipation est sous la moyenne provinciale, sauf dans le comté de Beauharnois.

Néomédia a pu s'entretenir avec Luke De Stephano, directeur des élections dans le comté de Vaudreuil, pour connaître l'état de la situation.« Au terme des deux jours de scrutin par anticipation, le taux de participation est de 21,40 % dans le comté de Vaudreuil, de 20,67% dans Soulanges et de 24,69% dans Beauharnois.Ces taux sont plus bas que lors des élections précédentes. Selon mes données, une des circonscriptions au Québec enregistre un taux de vote par anticipation de 38 % », indique-t-il.

Au terme de la journée de lundi, dans Beauharnois, 14,96 % des citoyens se sont rendus aux urnes pour sceller leur choix. Dans Soulanges, 11,76% ont fait de même, tandis que dans Vaudreuil, 13,45 % des personnes habiles à voter ont exercé leur devoir de citoyen.

Qu'en est-il du vote au bureau du directeur de scrutin de Vaudreuil ? « En une journée et demie, 245 personnes se sont présentées ici pour voter. Dix-huit de plus ont fait la même chose, mais pour voter hors territoire. En ce mardi en début d'après-midi, 80 personnes sont passées jusqu'à présent. On peut voter ici jusqu'à 20 h ce soir, mais aussi demain mercredi de 9 h 30 à 20 h et jeudi de 9 h 30 à 14 h. Par la suite, le vote ira au 5 octobre. »

Dans Beauharnois, sept candidats sont en lice, soit : Charmaine Carvalho du Parti vert du Québec, Alexandre Daneau du Parti québécois, Virginie Helebe Hocker de Québec solidaire, Angélika Homère du Parti conservateur du Québec, Karine Pelletier de Démocratie directe, Claude Reid de l’Équipe Christine Fréchette – Coalition Avenir Québec et Charles Royer Tremblay du Parti libéral du Québec.

Dans Soulanges, le même nombre de candidats voient leur nom sur le bulletin de vote, soit : Florian Martin de Québec solidaire, Francis Deroo du Parti québécois, Joseph Cianflone du Parti canadien du Québec, Jules Briand de Démocratie directe, Kristian Solarik du Parti conservateur du Québec, Marilyne Picard de l’Équipe Christine Fréchette – Coalition Avenir Québec et Olivier Bertin-Mahieux du Parti libéral du Québec.

Dans Vaudreuil, le bulletin de vote est un peu moins chargé avec six noms, soit : Carole Thériault du Parti vert du Québec, Chantal Darcy de l’Équipe Christine Fréchette – Coalition Avenir Québec, James Hughes du Parti libéral du Québec, Jeannette Uwantege de Québec solidaire, Meili Faille du Parti québécois et Patrick Caron du Parti conservateur du Québec.