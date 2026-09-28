Le 16 octobre
Une première soirée-bénéfice au profit de la Fondation Un Toit Pour Nous
La Fondation Un Toit Pour Nous tiendra, le 16 octobre prochain, la toute première édition de son événement-bénéfice Le terroir en éclats, au Centre communautaire Paul-Émile-Lépine, à L’Île-Perrot. Cette soirée réunira produits du terroir et humour afin de soutenir la mission de la Fondation et de faire connaître son important projet de milieu de vie adapté dans Vaudreuil-Soulanges.
Dès 18 h, les participants pourront profiter d’un cocktail dînatoire mettant à l’honneur des produits du terroir. La soirée se poursuivra avec un spectacle d’humour à compter de 20 h, sous l’animation de Fania Séguin.
Un projet de 48 unités dans Vaudreuil-Soulanges
La Fondation Un Toit Pour Nous travaille à la réalisation d’un milieu de vie destiné à des adultes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme, avec ou sans déficience physique.
Le projet prévoit la création de 48 unités d’habitation afin d’offrir un milieu de vie adapté, stable et à long terme. Le Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges (PCVS) sera également intégré au futur bâtiment.
La réalisation de ce projet représente un investissement estimé entre 20 et 30 millions de dollars. La mobilisation de la population, des entreprises, des partenaires et des donateurs de la région occupe donc une place importante dans les démarches de la Fondation.
Une soirée pour rassembler la communauté
Avec cette première édition de l’événement Le terroir en éclats, la Fondation souhaite non seulement amasser des fonds, mais également créer une occasion de rassembler la communauté et de faire connaître davantage les besoins auxquels son projet souhaite répondre.
Les billets pour la soirée sont vendus au coût de 125 $ par personne. Il est également possible de réserver une table pour un groupe de 10 personnes.
L'ouverture des portes est prévue pour 17 h et le cocktail dînatoire va démarrer à 18 h. Un spectacle est prévu à 20 h. L'adresse du Centre communautaire Paul-Émile-Lépine est le 150, boulevard Perrot à L’Île-Perrot. Les billets, au coût de 125 $ chacun, sont disponibles au https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/le-terroir-en-eclats.
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