Une mobilisation remarquable au Salon Emplois de qualité du 30 septembre

Le Salon Emploi de qualité qui prenait place le mercredi 30 septembre dernier au Centre multisports André-Chagnon a réuni une trentaine d’employeurs de la région. Retour sur cet évènement apprécié par les chercheurs d’emplois.

D’ailleurs, l’activité qui se tenait de midi à 19 h a accueilli 430 personnes en quête de meilleures opportunités professionnelles. En plus des 31 employeurs de la région qui proposaient une centaine de postes variés allant d’ingénieur à employé en restauration rapide, deux centres de formation, cinq organismes spécialisés en employabilité et un service d’emploi (Services Québec) tenaient aussi des kiosques dans le cadre du Salon.

« Le comité organisateur se réjouit du succès de cette édition du Salon Emplois de qualité. Grâce à la participation de 31 employeurs et à la présence de 430 visiteurs, l’événement a connu une mobilisation remarquable et figure parmi les plus importantes éditions des dernières années, tant par le nombre d’employeur présents que par l'achalandage observé», souligne Laurence Martel, directrice générale de Réseaux.

Par courriel, elle précise que les visiteurs étaient à la recherche d’opportunités dans une grande diversité de secteurs d’activité et ont pu échanger directement avec les équipes en recrutement. « Les résultats du sondage de satisfaction démontrent que les participants étaient, dans leur grande majorité, satisfaits ou très satisfaits de leur expérience. Le nombre et la diversité des exposants, de même que la possibilité d’établir un contact direct avec les employeurs, figurent parmi les éléments les plus appréciés », ajoute-t-elle.

Du côté des employeurs, plusieurs ont souligné « la qualité et la diversité des candidatures rencontrées, reflétant la richesse des talents présents dans la région. Des entrevues ont été réalisées sur place et plusieurs autres ont été planifiées dans les jours à venir, témoignant ainsi du rôle concret que joue cet événement dans le rapprochement entre les entreprises de Vaudreuil-Soulanges et la main-d’œuvre disponible», indique-t-elle.

Le Salon Emplois de qualité demeure un rendez-vous important pour soutenir le développement économique de la région et favoriser des rencontres porteuses entre employeurs et chercheurs d’emploi.

Un prochain salon est prévu cet hiver dans la région. La date et le lieu n’ont pas encore été confirmés.