L'autoroute 20 au coeur du débat des candidats de Vaudreuil

On retrouve les candidats dans le désordre: Chantal Darcy de l’Équipe Christine Fréchette - Coalition Avenir Québec, Meili Faille du Parti québécois, James Hughes du Parti libéral du Québec et Jeannette Uwantege de Québec solidaire

Le lundi 28 septembre, c’était jour de débats dans Vaudreuil-Soulanges pour plusieurs candidats en lice pour le poste de député à l’Assemblée nationale. En direct du Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac, quatre candidats de Vaudreuil se sont prononcés sur plusieurs thématiques.

La joute verbale prévue à 17 h était animée par Yanick Michaud, journaliste Le St-François de Gravité Info, Chantal Bédard, cheffe de l’information CSUR.TV et Maxim Ouellet de Néomédia.

Pour le débat de Vaudreuil, les quatre participants, soit Chantal Darcy de l’Équipe Christine Fréchette - Coalition Avenir Québec, Meili Faille du Parti québécois, James Hughes du Parti libéral du Québec et Jeannette Uwantege de Québec solidaire, ont été appelés à échanger sur les thématiques du transport et de la mobilité, de la pénurie de main-d'œuvre, des infrastructures publiques, le logement abordable et l’importance des médias locaux.

L’autoroute 20, au coeur des échanges

Certains échanges ont été plus polarisants, notamment sur l'autoroute 20, alors que James Hughes du PLQ a rappelé que son parti est le seul à avoir pris un engagement concret. En effet, plus tôt dans la campagne, le Parti libéral a indiqué qu’en cas d’élection, le parachèvement de l’autoroute 20 sera inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI).

Selon des données partagées lors du débat, 23 millions de véhicules et camions circulent sur l’autoroute 20 chaque année. De ce nombre, 80% est du trafic de transit. « Il fallait faire quelque chose », a-t-il indiqué.

De son côté, la candidate de la CAQ, Chantal Darcy , a précisé que le transport est une priorité dans Soulanges. « On le vit tous les jours et on est conscients des répercussions économiques. Le nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes aura cinq voies dont certaines voies réservées.»

Pour QS, la solution passe par le transport collectif. Pour le PQ, il faut définitivement en faire plus. « On vit avec les complications de la congestion tous les jours. Il faut faire plus en offrant un financement stable, prévisible et suffisant. On ne peut pas inscrire le projet au PQI juste pour bien paraître. Ce n’est pas un parking à projet », lançait Meili Faille en début de débat.

On peut visionner le débat en rediffusion juste ici: