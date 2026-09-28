Répondre

Pour mieux entrer en relation

Après avoir exploré les 3 compétences de l’intelligence émotionnelle, nous voilà arrivés à la quatrième et dernière étape : répondre.

Car si nous ne développons pas au préalable les trois premières, il devient difficile de formuler une réponse consciente et adaptée à ce qui se présente à nous.

Répondre, c'est la façon dont nous interagissons avec les autres pour créer une relation de confiance et, parfois, influencer positivement leur comportement. C'est l'étape où nous mettons ensemble tout ce que nous avons appris : nos propres émotions, leur régulation, et la lecture de celles de l'autre.

Nous sommes faits pour échanger, comprendre et collaborer. Pourtant, dans nos vies rapides et numériques, nous oublions parfois comment nous connecter vraiment.

Savoir répondre avec justesse, c'est éviter les malentendus, renforcer les liens personnels et professionnels, et inspirer naturellement la confiance et le respect.

Nous voulons souvent répondre vite, donner notre opinion, trouver immédiatement une solution. Pourtant, savoir se taire pour écouter véritablement est une force.

Enfant, Nelson Mandela accompagnait son père, lors des réunions. Il observait celui-ci écouter chacun avant de prendre la parole en dernier, après avoir considéré les différents points de vue. Mandela disait avoir retenu cette leçon de leadership et avoir, lui aussi, appris à écouter avant de s'exprimer.

La réponse la plus juste commence parfois par le silence, l'écoute attentive et le temps de comprendre.

Une phrase souvent attribuée à Viktor Frankl, psychiatre, neurologue, survivant de l'Holocauste, et fondateur de la logothérapie, résume bien cette idée : « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse, et c'est dans cette réponse que résident notre croissance et notre liberté. »

Comment développer cette compétence

Créez un micro-espace avant de parler. La règle des trois secondes : inspirez une seconde, gardez l'air une seconde, expirez une seconde. Ce micro-reset évite la réactivité. C'est minuscule, mais extrêmement puissant.

Puis posez-vous une question pivot :

• Quels sont les faits réels?

• Quelles preuves ai-je pour soutenir cette conclusion?

• Suis-je en train de réagir à une émotion ou à la situation réelle?

• Quelle est ma meilleure réponse ici pour avancer?

Ces questions obligent le cerveau à revenir au choix plutôt qu'au réflexe.

Reconnaître, réguler, repérer, répondre. Quatre compétences qui ne se développent pas en un jour, mais qui se pratiquent chaque fois que quelqu'un nous parle, nous contrarie ou nous surprend.

Nous ne pouvons pas choisir ce que la vie met devant nous, mais entre ce qui arrive et ce que nous en faisons, il y a toujours cet espace. C'est là que tout se décide.

Reste une question : pourquoi cet espace disparaît-il parfois complètement? Pourquoi, certains jours, réagissons-nous avant même d'avoir eu le temps de penser?

Dans mon prochain article, je vous emmènerai à la rencontre d'une petite structure de votre cerveau, de la taille d'une amande. C'est elle qui décide, bien avant vous, que quelque chose est une menace.

Visionnez tous les textes de Jiana Saad