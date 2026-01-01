Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans Vaudreuil-Soulanges.

Traverse Oka-Hudson: en attente des dernières autorisations

Même si l'été est enfin installé et que l'année 2026 est bien entamée, la Traverse Oka-Hudson n'a toujours pas commencé ses activités. Le nouveau propriétaire de l'entreprise, Philippe Daignault, a fait le point sur le début de saison tardif via la page Facebook.

Maryse Filion: entre résilience, courage et guérison

« [L'amour], ce n'est pas de se faire contrôler par une autre personne », témoigne Maryse Filion en entrevue balado avec Néomédia douze ans après avoir survécu à une tentative de féminicide, le 17 août 2014.

Pédaler à travers la région pour soutenir la recherche

Un événement rassembleur de taille a pris place sur le campus de l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes le dimanche 5 juillet : des centaines de cyclistes et de marcheurs se sont réunis sur le site pour prendre part à l'un des parcours proposés, l'objectif étant d'amasser des fonds au profit de la fondation de l'hôpital juif de Montréal pour soutenir la recherche sur le cancer.

Le Centre de Rêve Dorion et Krema & Co. joignent leurs forces

Plusieurs acteurs de la communauté d'affaires de Vaudreuil-Soulanges ont joint leurs forces le dimanche 5 juillet pour venir en aide à la banque alimentaire Centre de Rêve Dorion. Sous les airs d'une petite fête de quartier, les organisateurs de l'événement avaient invité les citoyens du secteur à offrir des dons alimentaires et monétaires en échange d'une friandise glacée de la crèmerie Krema & Co. située sur le boulevard Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion.

Coteau-du-Lac évitera de perdre jusqu'à 1,7 million de litres d’eau

Douze nouveaux systèmes de protection cathodique à courant imposé seront installés prochainement à travers la ville. Cette technologie devrait permettre à la municipalité de préserver plus d’eau potable par année.

Le théâtre du Crapaud cornu dévoile sa nouvelle création

Cet été, la fameuse marionnette à tête d’amphibien plonge non pas dans un étang, mais plutôt dans l’œuvre de Jean de La Fontaine. La nouvelle création du théâtre local sera ainsi dévoilée en avant-première à son atelier de Saint-Polycarpe le vendredi 10 juillet prochain.

Vachement drôles effectue un retour à la microbrasserie Loup-Garou

C’est maintenant confirmé, il y aura une troisième saison des soirées d’humour présentée à la microbrasserie Loup-Garou de Sainte-Marthe. Néomédia s’est entretenu avec l’une des animatrices de cet événement qui devient petit à petit un incontournable dans la région.

Coralie Demers est nommée gymnaste junior de l'année

Du 24 au 30 mai dernier, une jeune athlète native de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot a non seulement participer aux championnats canadien de gymnastique artistique, mais elle a également été couronné championne aux barres asymétriques. Dans la foulé des résultats obtenus cette dernière saison, Coralie Demers a aussi été sacré gymnaste junior de l'année 2026.

Décès de Rémi Gauthier: « Il était très engagé auprès de sa communauté »

Le 23 juin, on apprenait malheureusement la mort d'un pilier de St-Polycarpe. L'ancien maire de la municipalité, Rémi Gauthier, s'est éteint à l'âge de 100 ans et 10 mois. Néomédia a récupéré des témoignages de l'actuel maire, Jean-Pierre Ménard, et de son père, Normand Ménard, qui a lui aussi été maire et qui a côtoyé personnellement M. Gauthier.

Vacances en Art dans les bibliothèque de l'Île

Depuis le 4 juillet, des œuvres d'artistes de la relève et déjà bien établis de chez nous sont exposées dans certaines bibliothèques du territoire de l'Île-Perrot. Il s'agit de la 18ᵉ édition de Vacances en art, un projet destiné à offrir une vitrine aux artistes vaudreuil-soulangeois.

Le Collège Bourget nomme Xavier Tremblay à titre d'intervenant football

Un peu plus tôt cette semaine, le Collège Bourget a annoncé la nomination de Xavier Tremblay à titre d'intervenant football au sein de son programme des Voltigeurs. Étudiant au baccalauréat en gestion à l'Université Concordia, il amorce sa carrière d'entraîneur après avoir récemment mis un terme à son parcours comme joueur universitaire.

Une retraite du patinage artistique de compétition pour Maxime Deschamps

Après plus de deux décennies dans le sport, le champion du monde Maxime Deschamps a annoncé sa retraite du patinage artistique de compétition.

Un nouveau projet multirésidentiel en construction à Vaudreuil-Dorion

Un nouvel immeuble de quatre étages qui abritera 54 appartements et des commerces au rez-de-chaussée verra le jour sur le boulevard Harwood. Il prendra place près de l’entreprise Première Moisson.

Inégalités entre les garderies privées et subventionnées

Eddie Wesley, propriétaire de la garderie Château des Petits Pas à Les Coteaux, brosse un portrait alarmant de la situation des garderies privées non subventionnées au Québec. Entre obligations réglementaires identiques à celles des CPE et un manque criant de ressources, ces garderies peinent à survivre dans un système qu'on juge de fondamentalement inéquitable.

Le développement urbain durable du terrain Juteau souhaité à Coteau-du-Lac

Au cours des derniers jours, la Ville de Coteau-du-Lac a dévoilé l'appel de propositions #AP-2026-01 qui concerne un lot bien connu sur le territoire municipal, soit le terrain Juteau.

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Le fédéral octroie 211 M$ à l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges

Le mercredi 8 juillet, le gouvernement du Canada a fait une annonce majeure concernant le financement de l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Environ 211 millions de dollars issus du programme Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF), seront investis dans ce projet d'envergure.

Une fin de semaine de BMX parfaite pour Justin Lafleur

Une fin de semaine parfaite sur tous les plans. Voilà comment on peut qualifier les performances de l’athlète de BMX de Coteau-du-Lac, Justin Lafleur. Les 4 et 5 juillet dernier, le jeune homme a terminé sur la plus haute marche du podium, en BMX, à trois reprises en plus de se qualifier pour le Championnat du monde 2027.

Le chantier du nouveau pont progresse

Le projet de reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes semble avancé selon les échéances. Sur les réseaux sociaux, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) s'efforce d'informer la population des plus récents développements. Dans ce texte, Néomédia compile les nouvelles dans le but d'offrir un aperçu globale de la progression.

Le réseau temporaire installé dans le secteur Lucerne bientôt opérationnel

Le 30 juin dernier, la Municipalité des Cèdres a rencontré les résidents concernés du secteur Lucerne pour présenter l'avancement des travaux visant à cesser les rejets d'eaux usées non traitées dans l'environnement. Le vendredi 10 juillet, l'administration municipale a fait le point sur le chantier en cours dans le secteur de l'Avenue des Tourterelles.

Vaudreuil-Dorion: en action contre le radon

Récemment, la Fondation québécoise du cancer (FQC) a cité de nombreux exemples d'initiatives qui font de la Ville de Vaudreuil-Dorion un chef de file inspirant en matière de lutte contre le radon.

« En faisant un don, on peut aussi aider un enfant malade comme Chiara»

Le jeudi 16 juillet prochain, la caserne 26 de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot sera l’hôte d’une collecte de sang organisée par Héma-Québec. Alors que plusieurs personnes seront en vacances, Néomédia a pu s’entretenir avec Ryan Langton, sapeur au sein de la brigade de Pincourt\Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, sur l’importance de faire un don de sang.