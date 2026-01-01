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L'ancien maire de St-Polycarpe reçoit les éloges de ses pairs

Décès de Rémi Gauthier: « Il était très engagé auprès de sa communauté »

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7 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Le 23 juin, on apprenait malheureusement la mort d'un pilier de St-Polycarpe. L'ancien maire de la municipalité, Rémi Gauthier, s'est éteint à l'âge de 100 ans et 10 mois. Néomédia a récupéré des témoignages de l'actuel maire, Jean-Pierre Ménard, et de son père, Normand Ménard, qui a lui aussi été maire et qui a côtoyé personnellement M. Gauthier.

Né dans la petite municipalité de Soulanges, il a toujours demeuré à St-Polycarpe. Il est devenu propriétaire de la terre paternelle et en a profité pour développer une partie du village tel que nous le connaissons aujourd'hui.

En 1971, alors que le territoire est divisé en deux municipalités, M. Gauthier vend le terrain qui est aujourd'hui le parc Rémi-Gauthier pour la somme de 21 000$, ce qui représente 0,01$ le pied carré.  Il sera conseiller du village de 1972 à 1979 pour ensuite devenir maire jusqu'en 1987. Notons qu'en 1988, la paroisse et le village ne deviennent qu'un pour former St-Polycarpe.

En compagnie de Gilles Bissonnette, il met tout en œuvre pour que l'aréna municipal soit bâti près du parc qui porte maintenant son nom.  Si aujourd'hui le parc principal de la municipalité porte son nom, c'est aussi parce qu'il était dédié à améliorer l'offre pour les jeunes de sa communauté.

Rendre hommage à un homme inspirant

Normand Ménard a été maire pendant 25 ans. Il a côtoyé Rémi Gauthier dans le cadre de ses fonctions, mais aussi dans la vie de tous les jours.  « C'était un homme extrêmement dévoué, honnête et très engagé auprès de sa communauté », se souvient-il. 

D'après les dires de M. Ménard, l'ancien maire était un véritable exemple en société: « C'était la personne avec qui tout le monde voulait être ami [...] c'était un excellent bénévole, toujours prêt à rendre service. »

« Durant sa vie active, on le voit partout, dans tous les organismes de St-Polycarpe. « Le club Optimistes, les Patriotes (club de raquette), les Couche-Tard (club de motoneige) », exprime Jean-Pierre Ménard, maire de St-Polycarpe, en soulignant l'apport de M. Gauthier au monde communautaire.

Fait intéressant et d'autant plus impressionnant, Rémi Gauthier est resté dans son domicile jusqu'à l'âge de 98 ans !

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