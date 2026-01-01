Vaudreuil-Dorion: en action contre le radon

Récemment, la Fondation québécoise du cancer (FQC) a cité de nombreux exemples d'initiatives qui font de la Ville de Vaudreuil-Dorion un chef de file inspirant en matière de lutte contre le radon.

Selon des statistiques partagées par la Fondation québécoise du cancer, le radon est responsable chaque jour de trois décès par cancer du poumon au Québec. Ce taux de mortalité est pourtant évitable.

Une collaboration entre la FQC, l’Association pulmonaire du Québec, l’Association québécoise des médecins en environnement et l’Association pour la santé publique du Québec estime que les municipalités peuvent en faire plus pour limiter les dégâts. Un peu à l'image de ce que fait Vaudreuil-Dorion.

C'est dans ce contexte que le regroupement a publié un recueil présentant les initiatives les plus innovantes dans ce combat contre l'empoisonnement au radon. Une section est d'ailleurs réservée aux multiples démarches de la Ville de Vaudreuil-Dorion pour aider ses citoyens à se protéger contre ce gaz nocif.

Obtenir une subvention de la Ville

En 2019, la Ville a participé au défi 100 trousses organisé par la coalition Occupe-toi du radon. Pendant l'hiver, 74 ménages ont participé à l'étude en effectuant des mesures de radon. Parmi eux, 31 % se sont retrouvés au-dessus de la ligne directrice de Santé Canada, ce qui équivaut à une densité de 200 Bq/m³.

La même année, la Municipalité a aussi été l’hôte de la 4e campagne de sensibilisation au radon de l’Association pulmonaire du Québec.

Vaudreuil-Dorion vend également des détecteurs de radon au coût modique de 5 $, incluant leur analyse et leur envoi postal, pour effectuer le test de mesure à long terme du radon dans l’air intérieur.

« En 2025, nous avons remis 95 détecteurs au prix modique de 5 $ et avons donné une aide financière pour l’installation de 17 systèmes d’atténuation du radon », explique Jessica Genest, conseillère en communication à la Ville de Vaudreuil-Dorion. Pour se procurer ces détecteurs, il suffit de remplir le formulaire et de suivre les étapes présentées sur le site de la Ville.

« À Vaudreuil-Dorion, nous prenons très au sérieux les risques que représente le radon pour la santé de notre population. Depuis 2017, nous multiplions les initiatives pour mieux faire connaître cette réalité et accompagner les citoyens dans les démarches de dépistage et, au besoin, de mise en place de mesures d’atténuation. En matière de prévention, mieux vaut agir tôt, et c'est pourquoi nous souhaitons rendre ces interventions aussi accessibles que possible pour tous », a conclut le maire de Vaudreuil-Dorion, Paul Dumoulin.

Devenir l'une des municipalités les plus proactives du Québec

Deux pages du recueil de seize pages servent à mettre de l'avant l'exemple de Vaudreuil-Dorion. Le document considère que la Ville « dispose d’un arsenal de stratégies qui contribuent à lutter efficacement contre cette nuisance. »

La Municipalité ne sensibilise pas seulement ses citoyens aux méfaits du radon, elle soutient les personnes à risque. En 2021, afin de soutenir les citoyens dont les niveaux de radon dépassaient la norme de 200 Bq/m³ lors de la détection, la Ville a posé un geste supplémentaire en ajoutant une subvention pour acquérir un système d’atténuation du radon.

Notons que, comme Vaudreuil-Dorion, la Ville de Pincourt est aussi mentionnée dans le recueil puisqu'elle rembourse jusqu’à 50 % des coûts d’installation d’un système d’atténuation du radon, jusqu’à concurrence de 500 $ par résidence.

De 2019 à 2025, la Ville a ainsi aidé 79 propriétaires à corriger le problème de radon dans leur domicile en accordant un total de près de 40 000 $ en subventions, dont 17 000 $ en 2022, à la suite d’une année record pour la détection du radon.

Finalement, la bibliothèque de Les Coteaux prête des détecteurs électroniques de radon. Ils sont moins précis que les dosimètres passifs, mais demeurent utiles pour détecter des concentrations anormales.