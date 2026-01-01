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Moisson Sud-Ouest lance son tirage voyage annuel

Gagner un voyage au profit de l'aide alimentaire

durée 14h00
10 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Pour une troisième année consécutive, Moisson Sud-Ouest lance son tirage voyage en partenariat avec Voyages Gendron et Club Med. Trois prix sont mis en jeu pour une valeur totale de 12 520 $. 

Les profits serviront à financer la mission de Moisson Sud-Ouest, qui approvisionne plus de 85 organismes communautaires et vient en aide à quelque 17 500 personnes chaque mois dans les MRC de Beauharnois-Salaberry, de Vaudreuil-Soulanges et du Haut-Saint-Laurent.

Dans un contexte de demande d'aide alimentaire en hausse constante, cette campagne constitue la principale source de financement de l'organisme durant la période estivale.

Soutenir la cause et courir la chance de gagner un voyage

Le grand prix est un séjour tout inclus de sept nuits pour deux personnes au Club Med Da Balaïa au Portugal ou au Club Med Magna Marbella en Espagne, évalué à 10 000 $. Le deuxième prix est un séjour « Magie des Fêtes » en autocar de luxe à Charlevoix pour deux personnes d'une valeur de 1 270 $, tandis que le troisième prix consiste en un crédit voyage de 1 250 $ chez Voyages Gendron.

Les billets sont en vente au coût de 20 $ chacun jusqu'au 9 octobre 2026, et le tirage aura lieu le 15 octobre. Ils seront disponibles en ligne sur le site de l'événement, ainsi qu'au kiosque de l'organisme lors de différents événements estivaux et automnaux annoncés sur sa page Facebook.

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