Avant de pouvoir reprendre le service
Traverse Oka-Hudson: en attente des dernières autorisations
Même si l'été est enfin installé et que l'année 2026 est bien entamée, la Traverse Oka-Hudson n'a toujours pas commencé ses activités. Le nouveau propriétaire de l'entreprise, Philippe Daignault, a fait le point sur le début de saison tardif via la page Facebook.
De retour à la tête de la Traverse depuis un mois, il précise d'entrée de jeu que « mon objectif était de pouvoir vous accueillir beaucoup plus rapidement. Malheureusement, en reprenant les opérations, nous avons découvert plusieurs dossiers, documents et éléments qui n’étaient pas complétés ou conformes, ce qui a entraîné des délais imprévus. »
Il indique que l'entreprise est aujourd'hui en attente des dernières autorisations et de la documentation officielle pour qu'elles soient finalisées afin de pouvoir reprendre le service.
« Du côté des bonnes nouvelles, nous avons effectué les premiers essais avec la nouvelle mécanique, et les résultats dépassent nos attentes. Avant les travaux, le traversier naviguait généralement entre 6 et 7 nœuds. Lors de nos premiers essais, nous avons dépassé 9,5 nœuds et avons même frôlé les 10 nœuds à certains moments. Les essais se poursuivent et d’autres ajustements restent à effectuer, notamment avec le bateau à pleine charge. Malgré cela, les premiers résultats démontrent déjà une amélioration de performance remarquable. Tout le travail réalisé au cours des derniers mois commence à porter ses fruits, et nous sommes convaincus que ces améliorations permettront d’offrir un service plus efficace, plus fiable et plus agréable à tous nos usagers. »
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