Le premier CPE de Très-Saint-Rédempteur est en construction

Le CPE Les Tourterelles a franchi une étape marquante de son histoire en procédant à la pelletée de terre inaugurale de sa deuxième installation à Très-Saint-Rédempteur le 23 juin 2026 dernier. Cette journée a été empreinte de fierté, de reconnaissance et d’émotion pour la directrice générale de l'installation Patricia Ringuette.

Bien que les 42 places aient été autorisées par le ministère il y a quelques années, le projet restait entièrement à concrétiser. En mai 2023, elle a eu le privilège, à titre de directrice générale, de reprendre ce dossier avec la volonté de le faire avancer. Aux côtés de la chargée de projet, Mme Claire Labrecque, le duo a travaillé avec détermination afin de transformer cette vision en un projet concret.

« Dans une petite municipalité comme Très-Saint-Rédempteur, chaque projet a une portée particulière. Cette nouvelle installation ne représente pas seulement un bâtiment de plus : elle deviendra un milieu de vie où des enfants grandiront, apprendront, développeront leurs forces et créeront leurs premiers souvenirs, tout en offrant un soutien précieux aux familles de notre communauté », indiquait Mme Ringuette sur les réseaux sociaux.

Pour souligner le début des travaux officiels, Maryline Picard, députée de Soulanges, Julie Lemieux, mairesse de Très-Saint-Rédempteur et Linda Gallant, dont la générosité a été déterminante dans la réalisation de ce projet, se sont réunies pour prendre quelques photos. Sur place, on notait la présence des membres du conseil d'administration du CPE, des partenaires et de plusieurs personnes qui ont cru en cette belle aventure.

« Pour moi, cette pelletée de terre représente bien plus que le début d’une construction. Elle symbolise l’aboutissement de plus de trois années de travail, de défis, de persévérance et de collaboration. Elle est la preuve qu’avec une équipe engagée, un conseil d’administration qui croit en sa mission et des partenaires qui choisissent de bâtir ensemble, il est possible de transformer une vision en une réalité qui profitera aux générations futures. Dans quelques mois, ce sont les rires des enfants qui donneront vie à cet endroit. Et il n’y a pas de plus belle récompense. C’est avec beaucoup d’humilité et une immense fierté que nous écrivons aujourd’hui une nouvelle page de l’histoire du CPE Les Tourterelles. Et ce n’est que le début », termine Mme Ringuette.