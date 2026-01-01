« En faisant un don, on peut aussi aider un enfant malade comme Chiara»

Le jeudi 16 juillet prochain, la caserne 26 de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot sera l’hôte d’une collecte de sang organisée par Héma-Québec. Alors que plusieurs personnes seront en vacances, Néomédia a pu s’entretenir avec Ryan Langton, sapeur au sein de la brigade de Pincourt\Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, sur l’importance de faire un don de sang.

M. Langton est mieux placé que quiconque pour parler de ce sujet puisque dans les derniers mois, il a pu constater les bienfaits des dons de sang. En effet, celui qui partage son temps entre les casernes de Montréal et de Pincourt\Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, où il a été embauché il y a deux ans après un passage au sein de la brigade de Vaudreuil-Dorion, a accompagné sa fillette de presque cinq ans, Chiara, dans ses traitements de chimiothérapie. Cette dernière est atteinte d’une forme de leucémie, un cancer souvent diagnostiqué chez les jeunes enfants.

« Le diagnostic est tombé peu de temps avant son deuxième anniversaire. Aujourd’hui, elle vient de terminer sa seconde série de traitements à 5 ans, à l’aube de sa rentrée à la maternelle. Avant même la fin de sa première série de traitements, on nous a dit que le cancer était revenu. J’ai pris un congé de maladie d’un an pour pouvoir la soutenir pendant son hospitalisation. Durant cette période, elle a reçu des transfusions sanguines, même deux fois par jour parfois pour faire augmenter ses globules blancs, rouges et ses plaquettes. Alors les gens n’ont pas idée comment ils peuvent aider et faire une différence vitale pour quelqu’un en faisant simplement un don », résume-t-il d’entrée de jeu.

Précisons qu’avec un seul don, un donneur peut sauver jusqu’à quatre vies. « La chimiothérapie est utilisée comme traitement, elle tue les cellules malades, mais aussi les bonnes comme les globules blancs, rouges et les plaquettes. Des transfusions sanguines sont donc utiles pour donner une chance à la personne atteinte du cancer qui se bat pour sa survie. Les gens ignorent qu’en faisant un don, ils peuvent aussi aider un enfant.»

Jeudi prochain M. Langton sera présent à la caserne 26 pour assister à la collecte prévue en après-midi. Une belle façon de redonner au suivant. « Après sa première série de traitements qui n’a pas fonctionné et sa rechute, Chiara a reçu une greffe de cellules souches. Malheureusement, ça n’a pas marché non plus et ça a été un moment très difficile pour nous. Heureusement, le type de cancer dont Chiara souffre compte plusieurs options de traitements.»

Plus récemment, les médecins de l’Hôpital Sainte-Justine ont pris les propres cellules souches de Chiara pour modifier quelque chose dans leur composition avant de les lui réinjecter. « Pour le moment, le traitement semble avoir fonctionné. Les cheveux de Chiara ont repoussé et elle a retrouvé beaucoup d’énergie. Elle s’amuse avec son petit frère à chaque jour. Elle continue d’être suivie à l’Hôpital pour enfants de Montréal», termine-t-il.