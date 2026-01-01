Des jeunes de 13 à 17 ans prêts à compléter de menus travaux

Vous avez de petits travaux à faire à la maison ou sur votre terrain à Les Coteaux? Ça tombe bien, car les jeunes de la Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) des Coteaux sont officiellement prêts à répondre à l'appel.

La CIEC, c'est une vraie petite entreprise gérée par une équipe d'ados allumés et motivés (13-17 ans). Tout au long de l'été, ils offrent des services de qualité, adaptés à vos besoins et à des prix variables :

- Tonte de pelouse et jardinage;

- Lavage de voiture;

- Petits travaux intérieurs et extérieurs;

- Gardiennage et bien plus;

En faisant appel à eux, les citoyens accomplissent leurs tâches tout en encourageant l'autonomie, le sens des responsabilités et le travail d'équipe des jeunes de leur communauté.

On peut les joindre ou obtenir une estimation au: 450 455-3185 poste 255 ou au cieclescoteaux@cjevs.org. On peut aussi s'abonner à leur page Facebook pour suivre leurs succès tout l'été : Jeunes Entrepreneurs Les Coteaux.