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Plusieurs artistes d'ici seront exposés

Vacances en Art dans les bibliothèque de l'Île

durée 12h00
9 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Depuis le 4 juillet, des œuvres d'artistes de la relève et déjà bien établis de chez nous sont exposées dans certaines bibliothèques du territoire de l'Île-Perrot. Il s'agit de la 18ᵉ édition de Vacances en art, un projet destiné à offrir une vitrine aux artistes vaudreuil-soulangeois.

Cette initiative portée par la Bibliothèque de Pincourt est aujourd'hui reprise par les autres villes de l'île, faisant de Vacances en art un incontournable. Comme chaque année, l’exposition vise à mettre en lumière le talent des artistes locaux.

À Pincourt justement, la bibliothèque a déjà les allures d'une salle d'exposition. Les œuvres seront retirées des murs le 4 août. Les peintures ont été réalisées de manière mixte, soit à l'aquarelle, avec de la peinture à l'huile ou encore en utilisant l'acrylique. La photographie est aussi l'un des médiums utilisés.  Ces différentes techniques permettent de créer un joli éventail de couleurs. 

Le volet Vacances en Art Junior est également de retour pour l'édition 2026. Grâce à lui, de jeunes artistes âgés entre 10 et 17 ans peuvent laisser libre cours à leur imagination et s'exprimer en peinture. Certains des résultats sont à couper le souffle.

La bibliothèque Guy-Godin de l'île-Perrot présente aussi quelques œuvres du 4 juillet au 4 août. Les citoyens intéressés à découvrir le tout sont invités à se rendre sur place, dans la salle Pauline-Maclean. Le vernissage a d'ailleurs lieu le jeudi 9 juillet dès 17 h.

C'est à compter du vendredi 10 juillet, douze artistes de la région seront exposés à la bibliothèque Marie-Uguay de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Les œuvres y seront jusqu'au 14 août, mais s'il y a bien une date à retenir, c'est celle du 17 juillet puisque de 16 h à 18 h aura lieu le vernissage de cette exposition intitulée Vacances en Art.

Parmi les artistes, on retrouve Johanne Audet, Maria Giuliani, Isabelle Beaudoin, Maja Gonzalez Kusmic, Véronique Bernard, Gloria Keenan, Lynn Boudreault, Jeffrey Leggo, Dominique Claveau, Elke Steinwender, Johanne Gagné et Roxana Stoleru.

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