Le chantier du nouveau pont progresse

Le projet de reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes semble avancé selon les échéances. Sur les réseaux sociaux, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) s'efforce d'informer la population des plus récents développements. Dans ce texte, Néomédia compile les nouvelles dans le but d'offrir un aperçu globale de la progression.

Tout d'abord, notons que les équipes du ministère ont mis en place des armatures en vue du bétonnage des nouvelles dalles de l’autoroute 40 en direction Est à Senneville. De ce coté-ci du pont, à Vaudreuil-Dorion, les culées d'ancrage ont été installées afin de pouvoir soutenir adéquatement le pont. Ces armatures en acier ont la forme de dents et permettront de stabiliser la chaussée.

Sur le pont en soi, la mise en place des charpentes se poursuit en vue du bétonnage des dalles. Au dernières nouvelles, deux segments sur quatre ont été bétonnés. Jusqu'à six poutres peuvent être installées en une journée de travail.

Les équipes responsable de la construction ont aussi mis en place les appuis qui formeront une partie du futur belvédère.

Terminer la construction des piliers

Les 46 piliers qui servent à maintenir l'intégrité du pont ont été complétés au début du mois de juillet. Au total, 36 400 tonnes de béton et 8 600 tonnes d’acier ont été utilisées pour donner forme aux structures.

Rappelons que ce genre de travail est d'autant plus ardu lorsqu'il est réalisé sur l'eau. L’instabilité des barges, l’accès limité au chantier et la logistique concernant la gestion des autres travaux en cours n’en sont que quelques exemples des défis rencontrés. Et tout ça, sans parler des conditions hivernales.

Contrôler l'érosion

Ceux qui voyage quotidiennement sur l'autre rive, du coté de Senneville, ont sans doute remarqué les grandes surfaces jaunes installées en bordure de l'autoroute direction Ouest. Cette semaine, la page dédié au maintien et à la reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes précise qu'il s’agit de toiles géosynthétiques conçues pour limiter les dégâts de l’érosion.

Lorsque les intempéries sont trop intense, les précipitations peuvent endommager les pentes aux abords de l’autoroute et entraîner une érosion rapide des sols. Dans ce contexte, les toiles agissent comme une protection durable en maintenant la terre en place et en réduisant les répercussions du ruissellement.

Le MTMD nous informe également que des équipes ont récemment procédé à l’ensemencement desdites pentes. Les toiles jouent alors un rôle clé en renforçant la surface et en favorisant l’implantation de la végétation de façon durable. À termes, les plantes recouvriront les toiles et la verdure apparaîtra sur les flancs de cette colline.