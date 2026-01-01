Une retraite du patinage artistique de compétition pour Maxime Deschamps

Après plus de deux décennies dans le sport, le champion du monde Maxime Deschamps a annoncé sa retraite du patinage artistique de compétition.

Maxime termine sa carrière en tant que l’un des patineurs en couple les plus accomplis du Canada. Aux côtés de sa partenaire Deanna Stellato-Dudek, il a remporté le titre aux Championnats du monde 2024 et aux Championnats des quatre continents 2024, gagné plusieurs médailles au Grand Prix et mérité trois titres nationaux consécutifs, de 2023 à 2025.

Plus récemment, Maxime et Deanna ont réalisé le rêve de leur vie, représentant le Canada aux Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, ce qui a marqué la première participation olympique de Maxime.

« Représenter le Canada sur les plus grandes scènes mondiales a été un incroyable privilège », a déclaré Maxime. « Depuis mes débuts sur la glace et jusqu’à ce que je devienne champion du monde et olympien, j’ai été profondément reconnaissant envers tous ceux qui m’ont appuyé tout au long de ce parcours : ma famille, mes entraîneurs, Patinage Canada et, surtout, Deanna. Ensemble, nous avons réalisé des rêves qui semblaient autrefois impossibles. »

« Bien qu’il ne soit pas facile de mettre fin à ma carrière de compétiteur, je suis excité de redonner au sport d’une nouvelle manière et d’aider à guider la prochaine génération de patineurs. »

Tout au long de sa carrière, Maxime a été reconnu comme un chef de file du sport, un défenseur de la sensibilisation au TDAH et un concurrent redoutable, qui a repoussé les limites techniques et de performance du patinage en couple.

Alors qu’il fait la transition du patinage de compétition, Maxime restera impliqué dans le sport en tant qu’entraîneur, au Club de patinage artistique Dollard et au Club de patinage artistique régional de Vaudreuil, au Québec.

Patinage Canada félicite Maxime Deschamps pour sa carrière exceptionnelle et le remercie de ses contributions durables au patinage artistique canadien.