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Programme des Voltigeurs

Le Collège Bourget nomme Xavier Tremblay à titre d'intervenant football

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8 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Un peu plus tôt cette semaine, le Collège Bourget a annoncé la nomination de Xavier Tremblay à titre d'intervenant football au sein de son programme des Voltigeurs. Étudiant au baccalauréat en gestion à l'Université Concordia, il amorce sa carrière d'entraîneur après avoir récemment mis un terme à son parcours comme joueur universitaire.

Au cours de sa carrière, Xavier Tremblay a évolué comme quart-arrière avec les Stingers de l'Université Concordia. Tremblay a également porté les couleurs de la Jireh Prep Academy, situé en Caroline du Nord, ainsi que des Phénix du Collège André-Grasset, en division 1 du football collégial.

Il a aussi représenté l'équipe du Québec en 2017 et l'équipe canadienne des moins de 18 ans lors de l'International Bowl de 2019.

Au Collège Bourget, il agira comme spécialiste des quarts-arrière auprès des élèves du parcours football et flag-football. Il assumera également les fonctions d'entraîneur des équipes compétitives, où il mettra à profit son expérience pour contribuer au développement des jeunes athlètes.

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