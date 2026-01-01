Le fédéral octroie 211 M$ à l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges

Le mercredi 8 juillet, le gouvernement du Canada a fait une annonce majeure concernant le financement de l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Environ 211 millions de dollars issus du programme Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF), seront investis dans ce projet d'envergure.

Selon le bureau du député libéral de Vaudreuil, Peter Scheifke, il s'agit du plus grand investissement fédéral jamais réalisé dans notre communauté. M. Scheifke était justement accompagné de la ministre fédérale de la Santé, l’honorable Marjorie Michel.

« Les Québécois et les Canadiens méritent d’avoir accès à des soins de santé de qualité, près de chez eux. Grâce à ce partenariat avec le gouvernement du Québec, nous contribuons à la réalisation d’un hôpital moderne qui répondra aux besoins d’une population en pleine croissance. Ensemble, nous investissons dans des infrastructures de santé qui amélioreront l’accès aux soins aujourd’hui et pour les générations à venir », a mentionné Mme Michel, ministre de la Santé du Canada.

D'autres acteurs clés des différents paliers gouvernementale en ont profité pour visiter le chantier afin de constater l’avancement des travaux du futur hôpital, qui offrira un environnement moderne et adapté aux besoins de toute la région et même au-delà.

Des élus de la CAQ étaient également sur place dont la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, Éric Girard, ainsi que la députée de Châteauguay, Marie-Belle Gendron.

Cette délégation en a profité pour souligner la contribution du gouvernement du Canada dans le développement de l’Hôpital Vaudreuil-Soulanges qui devrait accueillir son premier patient à l'été 2028. Les coûts totaux de cette infrastructure sont estimés à 2,595 milliards de dollars.

« Grâce à un investissement fédéral historique de 211 millions de dollars, réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec, nous contribuons à la réalisation du plus important projet d'infrastructure de santé que notre communauté ait connu [...] Notre objectif est clair : bâtir, avec nos partenaires, les infrastructures de santé modernes nécessaires pour accompagner la croissance de notre communauté » indique M. Schiefke.

De son côté, Sonia Bélanger affirme que « L’Hôpital Vaudreuil-Soulanges est un projet majeur qui transformera durablement l’accès aux soins dans la région. Je me réjouis de cette contribution du gouvernement du Canada, qui vient soutenir nos efforts pour offrir à la population des installations modernes, performantes et adaptées à l’évolution de ses besoins. »

Un investissement structurant pour le futur médicale de la communauté

Le futur centre hospitalier offrira 404 lits et permettra d’accroître significativement les capacités d'accueil dans une région qui connaît une forte croissance démographique. Il comprendra notamment une urgence, un bloc opératoire, des services ambulatoires, de l’imagerie médicale ainsi que plusieurs unités de soins modernes.

« L'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges est le travail continu de près de deux décennies de mobilisation citoyenne et politique. [...] J'ai eu le privilège d'être de ceux qui n'ont jamais cessé de défendre ce dossier dont je suis très fière. Aujourd'hui, cette contribution fédérale est une excellente nouvelle, en espérant qu'elle permettra entre autres de doter notre hôpital d'équipements à la fine pointe de la technologie afin d'offrir aux citoyens de Vaudreuil-Soulanges les meilleurs soins possibles, près de chez eux », exprime pour sa part Marie-Claude Nichols, députée libérale provinciale de Vaudreuil.



« La population de Vaudreuil-Soulanges attend cet hôpital avec impatience. Chaque étape franchie sur le chantier nous rapproche d’un établissement de santé moderne qui améliorera l’accès aux soins pour les familles d’ici et accompagnera la croissance soutenue de notre région », conclut Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l’itinérance.