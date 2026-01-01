Une fin de semaine de BMX parfaite pour Justin Lafleur

Une fin de semaine parfaite sur tous les plans. Voilà comment on peut qualifier les performances de l’athlète de BMX de Coteau-du-Lac, Justin Lafleur. Les 4 et 5 juillet dernier, le jeune homme a terminé sur la plus haute marche du podium, en BMX, à trois reprises en plus de se qualifier pour le Championnat du monde 2027.

Plus tôt ce mercredi 8 juillet, Néomédia a pu s’entretenir avec celui qui soufflera ses 16 bougies en octobre prochain. « Les compétitions se déroulaient vendredi, samedi et dimanche sur la piste de la Pointe-du-Lac à Trois-Rivières. C’était la deuxième fois, depuis le changement de piste, que j’y compétitionnais. Elle est plus technique qu’avant. Elle est composée d’un mixte de terre battue et de roches. Contrairement à celle de Coteau-du-Lac, elle ne comporte pas de section élite et elle est moins longue », résume-t-il d’entrée de jeu au bout du fil.

Le vendredi 3 juillet, Justin a pris le départ de l’épreuve contre la montre où son principal adversaire était…lui-même. « Elle se déroulait en marge du Championnat québécois et on se retrouvait seul sur le trajet lors de cette course et il fallait réaliser le meilleur temps. C’est ce que j’ai réussi dans ma catégorie, soit Junior développement masculin. Je m’étais pas mal pratiqué la veille sur le circuit pour mémoriser les passages du parcours. Ça a pas mal été ça ma préparation pour cette discipline. »

Le samedi 4 juillet, le Championnat québécois était au programme de la journée. « J’ai également réussi à monter sur la plus haute marche du podium dans ma catégorie lors de cette course, ce qui m’a aussi donné mon billet de participation aux Championnats du monde 2027 qui se tiendront en France. Le dimanche, j’ai aussi remporté la course numéro 9 de la Coupe Québec dans ma catégorie. On a été chanceux de ne pas avoir été affectés par la pluie pendant qu’on était sur le circuit. Il a aussi fait très chaud, il fallait s’assurer de rester bien hydratés. »

Alors qu’une pause d’un mois est en cours, les athlètes de BMX reprendront le chemin de la compétition en août. Il restera alors deux courses au calendrier de la Coupe Québec.

« Je trouve ça cool d’avoir ma place au Championnat du monde 2027 même si l’an prochain, je serai dans la catégorie Homme Junior et que je devrai absolument me faire remarquer sur la scène nationale en remportant des courses comme la Coupe Canada ou le Championnat canadien. C’est mon objectif », précise celui qui débutera son 4ᵉ secondaire à la prochaine rentrée scolaire.

En terminant, Justin veut souligner la contribution de l’entreprise Greycu Canada. « Elle m’a fourni beaucoup d’aide tout au long de la fin de semaine, comme de l’équipement, une tente ou encore des services d’entraîneurs. »