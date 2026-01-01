Le Centre de Rêve Dorion et Krema & Co. joignent leurs forces

Plusieurs acteurs de la communauté d'affaires de Vaudreuil-Soulanges ont joint leurs forces le dimanche 5 juillet pour venir en aide à la banque alimentaire Centre de Rêve Dorion. Sous les airs d'une petite fête de quartier, les organisateurs de l'événement avaient invité les citoyens du secteur à offrir des dons alimentaires et monétaires en échange d'une friandise glacée de la crèmerie Krema & Co. située sur le boulevard Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion.

En collaboration avec les Paniers du Partage, une initiative chapeautée par Wilson Ramcharan et Cindy Keefe, organisateurs de cette édition, l'objectif de la journée était de remplir un camion de denrées non périssables, en plus des dons en argent recueillis tout au long de l'événement. C'est Michèle Beaucage, des Centres hypothécaires Dominion, qui a offert les cornets aux donateurs.

« Les gens sont au rendez-vous et c'est vraiment important pour nous parce qu'on reçoit toujours un peu moins de dons à ce moment-ci de l'année […], on est content de l'achalandage », exprime d'entrée de jeu le directeur du Centre de Rêve Dorion, Christian Colman.

En effet, il s'agit d'un défi constant pour les banques alimentaires de la région et d'ailleurs après un élan de générosité remarqué durant la période des fêtes, les mois suivants sont très calmes, mais « les besoins eux ne diminuent pas », a confié M. Colman à Néomédia.

En milieu d'après-midi, ledit camion était déjà bien rempli. Les enfants du quartier entourant la crèmerie pouvaient aussi profiter d'activités et de jeux extérieurs fournis par la Ribouldingue. Tout plein de prix de présence étaient aussi tirés tout au long de la journée de dimanche. Les parents n'était pas en reste puisqu'il y a également de la musique en direct jusqu'à 19h.

M. Ramcharan a confirmé qu'un événement similaire serait de retour l'an prochain. Il en a profité pour convier toute la population à revenir en 2027.