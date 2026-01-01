Vachement drôles effectue un retour à la microbrasserie Loup-Garou

C’est maintenant confirmé, il y aura une troisième saison des soirées d’humour présentée à la microbrasserie Loup-Garou de Sainte-Marthe. Neomedia s’est entretenu avec l’une des animatrices de cet événement qui devient petit à petit un incontournable dans la région.

Pour Fania Seguin, qui présente les jeudis humour avec son amie Evelyne Roy-Molgat à la chronique, ces soirées permettent aux gens de décrocher du quotidien en se rassemblant autour d’une table pour rire entre amis.

« Ça me touche de voir l’engouement qu’il y a en campagne pour encourager la relève en humour. De retourner près de mes racines pour voir des familles, des amis, des personnes de tous âges se rassembler et rire à en faire vibrer la place me rend très fière! Cette soirée d’humour est née parce que j’allais rendre visite à mon grand père un après-midi où il avait besoin de se faire remonter le moral. Sur ma route, j’ai eu une illumination en voyant la microbrasserie au cœur d’un champ de vache. J’ai maintenant l’immense chance de remonter le moral d’inconnus et de mon grand-père en même temps. C’est très précieux », exprime la jeune femmes.

Les dates des spectacles sont donc les suivantes: le jeudi 24 septembre, 29 octobre, 12 novembre et 3 décembre. Il est d’ores et déjà possible de réserver sa place en visitant le point de vente sur le web.

Si chaque spectacle est fondamentalement différent en raison des artistes qui seront sur scène, Néomédia a Questionné Fania par rapport aux nouvelles twists de cette saison et elle en a devoiler un peu. « Il y aura un spectacle thématique Halloween où le public qui se pointe costumé sera récompensé. Les saisons dernières, nous avons souligné des anniversaires avec du gâteau pour tout le monde et même un meeting familial! »

Pour ce qui est des invités potentiel voici ce qu'elle a eu a répondre: « J’ai été très touchée de rencontrer une personne sourde dans le public qui aspire à faire de l’humour. En tant qu’humoriste et proche aidante, la différence me touche particulièrement alors c’est évident pour moi qu’il viendra partager la scène avec nous », souligne l'animatrice.

En plus d’avoir animé des soirées ici, dans la région, Fania a également participé à quelques soirées d’humour au Bordel et assuré la première partie de Michel Barrette. La jeune humoriste native de Vaudreuil-Soulanges fera d’ailleurs son premier spectacle avec juste pour rire le jeudi 30 juillet prochain dans la ville de Québec. Elle sera accompagnée de Florent Montminy sur la scène du St-Jean Comédie Club.