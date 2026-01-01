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La Fontaine et le Crapaud

Le théâtre du Crapaud cornu dévoile sa nouvelle création

durée 17h00
6 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Cet été, la fameuse marionnette à tête d’amphibien plonge non pas dans un étang, mais plutôt dans l’œuvre de Jean de La Fontaine. La nouvelle création du théâtre local sera ainsi dévoilée en avant-première à son atelier de Saint-Polycarpe le vendredi 10 juillet prochain.

Il s’agit d’une pièce de théâtre à deux comédiens utilisant la marionnette à tringle, donc avec fils et tiges.

Joué sur un castelet d’une hauteur de 12 pieds, ce spectacle de marionnettes épatera et fera réfléchir à coup sûr les jeunes familles. Les animaux, tout droit sortis des fables, y apparaîtront et questionneront dans leurs mots le public. Si certaines marionnettes auront tendance à se plaindre, d’autres se vanteront de leur sort.

« Le but est de faire participer les spectateurs de 5 à 12 ans et leur famille en réfléchissant à voix haute à la contemporanéité des thèmes abordés par Jean de La Fontaine, il y a bientôt 400 ans », explique Carl Vincent, fondateur du Crapaud Cornu.

Famille et citoyens de la région sont ainsi conviés au 1568, chemin Ste-Marie à 18 h pour découvrir cette toute récente innovation d’une durée de 35 à 40 minutes. Une courte période de temps sera réservée à la fin du spectacle pour une rencontre avec le public et pour une prise de photos.

Pour ceux qui ne pourraient y être, le théâtre de marionnettes propose d'autres dates de spectacle autant dans Vaudreuil-Soulanges qu’ailleurs au Québec.

Le dimanche 12 juillet, le spectacle sera présenté au parc Richelieu de Sainte-Thérèse à compter de 13 h. Le 15 juillet, c’est au parc des Colibris de Les Cèdres que ça se passe. Les 9 et 20 août, la création se déplace au Festival de littérature jeunesse de Montréal et au parc des Éperviers de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot respectivement.

Il est possible d'assister à ces représentations de manière 100 % gratuite.

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