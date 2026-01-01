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Un appel de propositions est en cours

Le développement urbain durable du terrain Juteau souhaité à Coteau-du-Lac

durée 16h15
9 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Au cours des derniers jours, la Ville de Coteau-du-Lac a dévoilé l'appel de propositions #AP-2026-01 qui concerne un lot bien connu sur le territoire municipal, soit le terrain Juteau. 

Concrètement, l'appel public de proposition pour la vente de son immeuble, lot 2 045 370 et, a titre optionnel, de I'immeuble correspondant au lot 2 045 363 situés au coeur du noyau villageois de la Ville, adjacents au Canal de Soulanges, vise à permettre à l'administration municipale de recevoir des propositions novatrices s'inscrivant dans les principes du développement urbain durable.

Le proposant devra soumettre une promesse d'achat, conditionnelle à I'acceptation de sa proposition de projet. Chaque proposition sera évaluée en fonction d'une série de critères découlant des objectifs de la municipalité et de lignes directrices pour Ie projet.

Les formulaires destinés à cette fin sont disponibles en visitant Ie site Internet: www.seao.ca (pour obtenir ces documents des frais seront exigés sur ce site). La proposition doit être produite en un original, une copie et un exemplaire en format électronique sur une clé USB.

Pour être admissible et conformément à I'article 116 (4°) de la Loi sur les cites et villes, la proposition ne peut être faite par un employé de la Ville de Coteau-du-Lac ni un membre de la famille immédiate d'un employé de la Ville de Coteau-du-Lac. Et ne pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA).

Les propositions seront reçues jusqu'à 11 h Ie 2 septembre 2026 dans une enveloppe scellée à I'adresse suivante: VILLE DE COTEAU.DU-LAC SERVICE DU GREFFE 342, CHEMIN DU FLEUVE COTEAU-DU.LAC (QUEBEC) JOP 1BO et y seront ouvertes Ie même jour, à 11 h 05.

Le conseil municipal n'ayant aucune obligation envers les proposants, ne s'engage à accepter aucune des propositions reçues.

 

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