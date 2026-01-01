Le réseau temporaire installé dans le secteur Lucerne bientôt opérationnel

Le 30 juin dernier, la Municipalité des Cèdres a rencontré les résidents concernés du secteur Lucerne pour présenter l'avancement des travaux visant à cesser les rejets d'eaux usées non traitées dans l'environnement. Le vendredi 10 juillet, l'administration municipale a fait le point sur le chantier en cours dans le secteur de l'Avenue des Tourterelles.

C'est via la page Facebook de la localité que le maire Michel Proulx a dressé le portrait de la situation.

Dans un premier temps, il a indiqué que les travaux de la phase 1 sont en cours depuis le 22 juin dernier, soit après avoir obtenu une autorisation du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) pour procéder.

« Ils consistent à mettre en place un réseau temporaire de conduits et de pompage afin de rediriger les eaux vers le réseau d'égout municipal. De cette façon, on mettra fin au rejet des eaux usées non traitées dans l'environnement. Le nouveau réseau temporaire sera en place jusqu'à la réalisation, de la phase 2, soit des travaux permanents prévus d'ici l'hiver prochain. Il devrait être opérationnel à la mi-juillet», informe M. Proulx dans la capsule vidéo.

La phase 2 servira à construire un nouveau poste de pompage permanent dans le secteur Lucerne.