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En entrevue avec la championne canadienne des barres asymétriques

Coralie Demers est nommée gymnaste junior de l'année

durée 17h00
7 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Du 24 au 30 mai dernier, une jeune athlète native de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot a non seulement participer aux championnats canadien de gymnastique artistique, mais elle a également été couronné championne aux barres asymétriques. Dans la foulé des résultats obtenus cette dernière saison, Coralie Demers a aussi été sacré gymnaste junior de l'année 2025.

« Je me sens très bien par rapport à [cette distinction] c'était la première fois que j'était nommé gymnaste de l'année [...] je crois qu'on décerne ça à la meilleure junior de l'année, mon entraineur était assez fier », raconte d'emblée la jeune Perrotdamoise.

Son coach, Quentin Midrouillet, a d'ailleurs été nommé entraîneur junior de l'année au Canada!

Si Coralie est très fier de son accomplissement et de sa plus récente saison, celle-ci n'a pas été de tout repos. Étant donné ses prouesses et son niveau, elle est amené à faire plusieurs exigentes compétition à l'internationale.

Le championnat du Canada qui se déroulait à Oshawa en Ontario n'y échappe pas: « Même si je savais que j'avais des grandes chance de gagner aux barres, c'est plus difficile d'affronter les Canadiennes dans la plupart des autres engin », explique la jeune femme qui estime que les autres athlètes sont encore meilleures qu'elle à certains engins.

Rappelons qu'en raison d'une blessure mineure au poignet, Coralie ne participait qu'à deux engins: le sol et les barres asymétriques.

Prendre du repos pendant l'été

Après autant de compétition cette année, Coralie Demers attendait l'été avec impatience. Même si elle continuera de s'entrainer avec son entraîneur pendant la saison morte, elle entend profiter au maximum de la saison estivale pour se reposer.

Ceci-dit, la gymnaste pourrait être appelé en renfort pour appuyer le Canada aux jeux du Commonwealth qui auront lieu à partir du 19 juillet en Écosse. « J'ai été choisi par la délégation, mais comme réserviste. Je suis deuxième dans la liste donc s'il y a deux personnes qui se blessent ou qui ne peuvent pas y aller, c'est moi qui ira », conclut Coralie.

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