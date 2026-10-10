Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.

Connaissez-vous le petit bureau de vote?

Plus tôt en ce 5 octobre, Néomédia s’est rendu dans l’un des bureaux de vote de Vaudreuil pour s’intéresser à une belle initiative qui y a vu le jour en 2018: le petit bureau de vote. Celui-ci est destiné aux enfants de 3 à 17 ans qui souhaitent eux aussi participer à ce processus démocratique.

Entrée en vigueur d'une loi pour contrer l'obsolescence programmée

En ce lundi 5 octobre, il n’y a pas que les élections générales provinciales qui marquent l’actualité. Il y a aussi l’entrée en vigueur de la Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, adoptée par l’Assemblée nationale le 3 octobre 2023.

La route basse et la route haute

Une remarque d'un collègue, un ton un peu sec, un regard de travers… et la réplique part avant même qu'on ait eu le temps d'y penser. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est notre cerveau qui fait exactement ce pour quoi il a été conçu. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà commencé à reprendre la main.

Le PLQ rafle le comté de Soulanges à la députée sortante Marilyne Picard

Pour la première fois depuis 2018, le comté de Soulanges sera de nouveau représenté à l’Assemblée nationale par le Parti libéral du Québec. En effet, Olivier Bertin-Mahieux succède à la députée sortante Marilyne Picard à titre de représentant de cette circonscription au Parlement de Québec.

Beauharnois redevient un giron péquiste

Après huit ans de règne caquiste, la circonscription de Beauharnois a renoué avec ses anciens amours, soit le Parti québécois. En effet, c’est Alexandre Daneau, homme d’affaires bien connu dans la région, qui succédera au député sortant Claude Reid à l’Assemblée nationale de Québec.

Le comté de Vaudreuil conserve son allégeance libérale

Sans grande surprise, le comté de Vaudreuil demeure aux mains du Parti libéral du Québec. La formation politique a réussi son pari de faire élire James Hughes en remplacement de la députée sortante Marie-Claude Nichols.

Le soccer mène Savreen Dhillon de Rigaud jusqu’en Pennsylvanie

Ancienne athlète de l’Académie Valencia CF Canada basée à Rigaud, Savreen Dhillion, originaire de Ville-Saint-Laurent, s’est exilée en Pennsylvanie pour pratiquer son sport préféré: le soccer. Là-bas, en plus de s’amuser avec le ballon rond, la jeune femme étudie en pré-médecine. Entrevue avec la jeune femme inspirante.

« J'ai hâte de me mettre au travail dans Soulanges »

Élu au poste de député de Soulanges, le lundi 5 octobre en soirée, Olivier Bertin-Mahieux, a hâte de se mettre à la tâche. À la suite de son entrée officielle au Parlement de Québec, il a accepté de se confier à Néomédia.

« Je vais travailler tous les jours en échange de la confiance des électeurs»

Nouvellement élu député de Beauharnois, Alexandre Daneau, a senti le vent tourner en faveur du Parti québécois après les débats nationaux. En entrevue avec Néomédia le 5 octobre en soirée, il a livré ses premières impressions face à l’aventure qui l’attend.

« Je vais mettre tout mon coeur et mon énergie à servir Vaudreuil»

Officiellement élu, le nouveau député de Vaudreuil, James Hughes, a admis qu’il aura de grandes chaussures à remplir comme successeur de la députée sortante Marie-Claude Nichols. Il s’est toutefois dit prêt à relever le défi en entrevue avec Néomédia à la suite de son entrée à l’Assemblée nationale de Québec.

Un auteur de Vaudreuil-Dorion en conférence à la bibliothèque municipale

Le samedi 17 octobre prochain, à 14 h, l’auteur de Vaudreuil-Dorion, Cédric Léveillé sera de passage à la bibliothèque municipale pour y présenter une conférence. Celle-ci répondra à la question suivante: comment construire un roman d’espionnage?

Jour de recueillement et de commémoration à Vaudreuil-Dorion

Il y a soixante ans, le 7 octobre 1966 en soirée, survenait l’un des pires drames que la région de Vaudreuil-Soulanges ait connu encore à ce jour: l’accident de train qui a fait une vingtaine de victimes au passage à niveau de Dorion.

Dévoilement des résultats du petit bureau de vote

Le 5 octobre dernier, Néomédia s’est rendu dans l’un des bureaux de vote de Vaudreuil pour s’intéresser à une belle initiative qui y a vu le jour en 2018: le petit bureau de vote. Destiné aux enfants de 3 à 17 ans qui souhaitent eux aussi participer à ce processus démocratique, Élections Québec a dévoilé le résultat du vote des jeunes.

La Fondation du Cégep de Valleyfield atteint son objectif financier

C'est devant de nombreux représentant(e)s du milieu des affaires, ancien(ne)s étudiant(e)s et enseignant(e)s, et partenaires de la région que la Fondation du Cégep de Valleyfield a procédé le mercredi 7 octobre à la clôture de sa campagne majeure de financement « Investissez dans les génies d'ici ».

Promutuel Assurance donne des milliers de dollars dans la région

Promutuel Assurance Alta a annoncé, ce jeudi 8 octobre, la remise d'un montant total de 120 000 $ à 14 organismes de son territoire dans le cadre de l’édition 2026 du programme Au cœur de votre collectivité.

Un Perrotdamois lance une application mobile pour aider à faire des rénos

Imaginez-vous en train de construire une table, un patio ou encore un cabanon et de disposer d’un outil numérique pour vous aider ? C’est ce qu’a conçu François-Jean de Brienne, un développeur informatique et citoyen de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot via une application mobile qui sera lancée ce mardi le 13 octobre.