« J'ai hâte de me mettre au travail dans Soulanges »

Élu au poste de député de Soulanges, le lundi 5 octobre en soirée, Olivier Bertin-Mahieux, a hâte de se mettre à la tâche. À la suite de son entrée officielle au Parlement de Québec, il a accepté de se confier à Néomédia.

« Je suis super content. On a tellement travaillé fort dans les derniers mois, à raison de sept jours sur sept. On a rencontré les gens, les organismes, les mairesses et les maires pour connaître leur réalité et leurs enjeux. Ce soir, on célèbre. Le vrai travail commence. Il y a des grands enjeux dans Soulanges et j'ai hâte de m'asseoir avec les partenaires pour faire de Soulanges une région super dynamique, avec une économie diversifiée, des soins de santé à la hauteur et du logement abordable », précisait-il dès que son élection a été confirmée.

Quelle sera sa première action en tant que nouvel élu? « On va retirer les pancartes (rires) et attendre l’assermentation officielle. J’ai hâte de me mettre au travail il n’y a pas de doutes.»

Bien que le Parti québécois ait été porté au pouvoir, M. Bertin-Mahieux se réjouit de l’élection de son compatriote James Hughes dans Vaudreuil. « Ça m’a rassuré de voir qu’il a été élu. On s’entend bien et on forme une bonne équipe. On s’est allié pour le parachèvement de l’autoroute 20, mais je ne sais pas si on pourra pousser pour réaliser ce projet.»

Même si son parti sera dans l’opposition, il voit d’un bon œil cette alliance avec son voisin de comté. « On aura une voix forte à Québec pour obtenir des gains pour nos comtés. On sera une opposition très forte avec un chef intelligent qui va aider à ce qu’on prenne notre place.»