Jour de recueillement et de commémoration à Vaudreuil-Dorion

Il y a soixante ans, le 7 octobre 1966 en soirée, survenait l’un des pires drames que la région de Vaudreuil-Soulanges ait connu encore à ce jour: l’accident de train qui a fait une vingtaine de victimes au passage à niveau de Dorion.

Ce soir-là, une quarantaine d’étudiants de la Cité-des-Jeunes prenaient place à bord d’un autobus pour se rendre à une soirée dansante prévue à Hudson, dans le cadre de l’Action de Grâce.

Au passage à niveaux de Dorion, l’autobus s’arrête pour laisser passer un train de passagers. Barrières relevées, l’autobus avance, mais se fait aussitôt percuter par un train de marchandises du Canadien national. Le véhicule est sectionné en deux sous le coup de l’impact.

Une partie est projetée en flammes dans un fossé, alors que l’autre se fait traîner sur plus d’une centaine de mètres par la locomotive. L’incident a fait 21 victimes, dont le chauffeur:

- Normand Barry (16 ans de L’Île-Perrot);

- Gaétan Bélanger (15 ans) de Vaudreuil;

- Nicole Bélanger (décède 32 ans plus tard à l’âge de 48 ans) de Dorion;

- Renée Besner (14 ans) de Vaudreuil;

- Guy Boucher (15 ans, décède le 16 octobre 1966) de Dorion;

- Linda Brosseau (13 ans) de Terrasse-Vaudreuil;

- Fernard Caron (19 ans) de Pointe-des-Cascades;

- Gilles Dionne (15 ans) de Dorion;

- Lise Dionne (14 ans) de Dorion;

- Marcel Fleury (conducteur) (20 ans) de Vaudreuil;

- Diane Leduc (13 ans) de L’Île-Perrot;

- André Levac (14 ans) de Dorion;

- Suzanne Levac (13 ans) de Dorion;

- Daniel Ménard (16 ans) de Dorion;

- André Paiement (16 ans) de Dorion;

- Gisèle Poudrier (15 ans) de Vaudreuil;

- Louise Prévost (15 ans) de Dorion;

- Marcel Richard (16 ans) de Terrasse-Vaudreuil;

- Jacques Riendeau (16 ans) de Pointe-des-Cascades;

- Michel Robillard (17 ans) des Cèdres;

- Carole Robert (12 ans) de Dorion.

À l’époque, même si le coroner a déterminé que c’était de nature accidentelle, des témoignages recueillis par le gouvernement fédéral laissaient entendre que des étudiants auraient levé manuellement la barrière.

Les funérailles, qui ont eu lieu dans les gymnases du centre sportif de l’école, qui n'en était qu'à sa deuxième année d’opération en 1966, ont rassemblé près de 1000 personnes, dont les 24 survivants.

En ce jour de recueillement, un hommage a été rendu par le biais du dépôt de gerbes de fleurs devant le monument du parc de la Maison Valois.

De son côté, la Ville de Vaudreuil-Dorion a précisé qu’en signe de commémoration, le drapeau de la Ville au pôle municipal est mis en berne jusqu’au 8 octobre.