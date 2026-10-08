La Fondation du Cégep de Valleyfield atteint son objectif financier

C'est devant de nombreux représentant(e)s du milieu des affaires, ancien(ne)s étudiant(e)s et enseignant(e)s, et partenaires de la région que la Fondation du Cégep de Valleyfield a procédé le mercredi 7 octobre à la clôture de sa campagne majeure de financement « Investissez dans les génies d'ici ».

« Le succès de cette campagne démontre à quel point notre milieu croit en sa relève. Grâce à la mobilisation remarquable de nos partenaires et donateurs, nous pouvons investir dans des projets porteurs qui enrichissent l'expérience étudiante, soutiennent la réussite et contribuent au développement du Cégep de Valleyfield pour les années à venir », a souligné M. Patrick Tanguay,

président de la Fondation du Cégep de Valleyfield.

Lancée avec l'objectif ambitieux d'amasser 1 M$ en deux ans, cette campagne visait à soutenir le développement des programmes Techniques de génie mécanique, Technologie du génie électrique et Technologie du génie civil. Les fonds amassés ont permis notamment l'acquisition d'équipements spécialisés destinés à la formation des étudiant(e)s, l'aménagement de lieux communs, dont le Lounge de la Fondation, deux terrasses extérieures sur les toits des nouvelles constructions et un local d'appartenance des étudiant(e)s, ainsi que l'installation de six bornes de recharge électrique.

Soirée retrouvailles « Il faudrait bien! »

Pour souligner cette importante étape, plus d'une centaine d'ancien(ne)s étudiant(e)s et enseignant(e)s se sont réunis au Pavillon Beauchamp dans le cadre de la Soirée retrouvailles « Il faudrait bien! ». L'événement a permis aux participants de renouer avec leurs collègues et camarades, de développer leur réseau professionnel et de découvrir les nouveaux espaces aménagés grâce à la campagne de financement. Les invités ont également pu profiter d'un repas préparé par Grillades à Poudrette ainsi que d'un tirage moitié-moitié. L'ensemble des profits générés lors de cette soirée sera réinvesti au bénéfice des projets soutenus par la campagne.

Des dons majeurs qui font la différence

La Fondation tient à souligner la générosité exceptionnelle des entreprises, organisations et familles qui ont contribué au succès de cette campagne. Voici les partenaires principaux :

- Partenaires Diamant : Desjardins, Groupe Meloche et ALI Excavation Inc.

- Partenaires Platine : SGM automation, AECV

- Partenaires Or : Loiselle Inc., Shellex Groupe Conseil, CDGU, EXP, Groupe SFK et FLO

Immobilier

- Partenaires Argent : Englobe et Valtech Fabrication

Grâce à la mobilisation exceptionnelle des entreprises, des partenaires et des donateurs de la région, la Fondation du Cégep de Valleyfield a dépassé son objectif initial de 1 M$ en amassant la somme

remarquable de 1 071 803 $ dans le cadre de sa campagne majeure « Investissez dans les génies d'ici».