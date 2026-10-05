Initiative qui permet aux enfants de 3 à 17 ans de voter
Connaissez-vous le petit bureau de vote?
Plus tôt en ce 5 octobre, Néomédia s’est rendu dans l’un des bureaux de vote de Vaudreuil pour s’intéresser à une belle initiative qui y a vu le jour en 2018: le petit bureau de vote. Celui-ci est destiné aux enfants de 3 à 17 ans qui souhaitent eux aussi participer à ce processus démocratique.
Tous les bureaux de vote au Québec accueillent un isoloir sur lequel on peut lire « Électeurs en herbe». Derrière celui-ci, l’enfant est appelé à répondre à une question qui figure sur une feuille aux dimensions similaires à un bulletin de vote. Chaque année la question est différente.
« Le petit bureau de vote connaît une belle popularité lors de chaque élection provinciale ou fédérale et accueille de plus en plus de petits votants. C’est une belle manière de montrer aux enfants que ce qui se passe derrière l’isoloir ne fait pas peur. Les jeunes aiment se prêter au jeu et les parents aiment les prendre en photo au pôle de vote, c’est d’ailleurs le seul endroit où on est autorisé à prendre des photos », résume Michel Pilon qui s’occupe du petit bureau de vote au sein du bureau du président des élections de Vaudreuil.
Tout comme pour le vrai vote, la boîte contenant les bulletins de vote des jeunes électeurs est aussi dépouillée et les résultats sont affichés sur le site Internet d’Élections Québec.
En 2018, près de 180 000 enfants ont voté dans les petits bureaux de vote des 125 circonscriptions du Québec.
En 2022, c’est 140 000 enfants qui ont fait de même à travers le Québec.
En entrevue vidéo, M. Pilon explique l’origine de cette démarche et précise la question posée aux jeunes votants en 2026.
Si vous prévoyez aller voter d'ici 20 h, n'oubliez pas d'amener la marmaille avec vous pour qu'elle aussi fasse son devoir de citoyen.
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