Élection d'Alexandre Daneau du Parti québécois
Beauharnois redevient un giron péquiste
Après huit ans de règne caquiste, la circonscription de Beauharnois a renoué avec ses anciens amours, soit le Parti québécois. En effet, c’est Alexandre Daneau, homme d’affaires bien connu dans la région, qui succédera au député sortant Claude Reid à l’Assemblée nationale de Québec.
Pour la petite histoire, de 2003 à 2018, le comté de Beauharnois, qui ne comprenait pas la Ville de Coteau-du-Lac, a été représenté par cette formation politique à Québec. De 2018 à 2026, la Coalition Avenir Québec a obtenu deux mandats consécutifs.
Rappelons que plus tôt cette année, la Commission de la représentation électorale a procédé à un redécoupage du territoire régional en 2025, À la suite de celui-ci, la Ville de Coteau-du-Lac, alors partie prenante de Soulanges, a été transférée dans le comté voisin de Beauharnois qui inclut désormais les municipalités de Beauharnois (V), Coteau-du-Lac (V), Saint-Étienne-de-Beauharnois (M), Saint-Louis-de-Gonzague (P), Saint-Stanislas-de-Kostka (M) et Salaberry-de-Valleyfield (V).
Pour la petite histoire, de 2003 à 2018, le comté de Beauharnois, qui ne comprenait pas la Ville de Coteau-du-Lac, a été représenté par cette formation politique à Québec. De 2018 à 2026, la Coalition Avenir Québec a obtenu deux mandats consécutifs.
Au terme du dépouillement de la majorité des boîtes de scrutin, c’est l’entrepreneur Alexandre Daneau, qui a eu le dessus sur le député sortant Claude Reid. Le propriétaire de la célèbre Patate Mallette a obtenu près de 10 000 votes d'avance sur son plus proche rival au moment d'écrire ces lignes.
Crédit photo: Daniel Mallette
« Je suis extrêmement content. J'ai senti qu'on avait le vent dans les voiles dans la semaine suivant les débats. La réception était de mieux en mieux sur le terrain. Mon premier dossier en tant que député sera de m'assurer d'une transition harmonieuse avec le bureau de Claude Reid. Je tiens d'ailleurs à le féliciter pour ses 8 ans en poste. Il est un véritable gentleman. Sinon, l'Hôpital du Suroît figure dans les priorités » , indique le principal intéressé.
À l'échelle provinciale, la soirée a été plus que satisfaisante pour la formation dirigée par Paul St-Pierre-Plamondon qui a fait élire près de 60 représentants. Le taux de participation s'élève à plus de 69 %.
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