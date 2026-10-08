Un Perrotdamois lance une application mobile pour aider à faire des rénos

Imaginez-vous en train de construire une table, un patio ou encore un cabanon et de disposer d’un outil numérique pour vous aider ? C’est ce qu’a conçu François-Jean de Brienne, un développeur informatique et citoyen de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot via une application mobile qui sera lancée ce mardi le 13 octobre.

Quelques jours avant le lancement officiel de Woodcraft 2, son créateur est passé dans les locaux de Néomédia pour en parler plus longuement. « J’ai monté beaucoup de meubles en bois dans ma vie et j’aurais tellement aimé avoir ce genre d’application pour m’aider (rires). J’ai donc décidé de la développer moi-même. »

Mais ne crée pas une application qui veut. M. de Brienne dispose des connaissances requises pour le faire. « Je travaille en informatique depuis trente ans et j’ai ma propre entreprise de consultation depuis 2007. Au quotidien, j’agis surtout comme consultant en architecture d’entreprises auprès de compagnies spécialisées en hydroélectricité. C’est dans ce secteur que j’offre mes services professionnels. Concrètement, je participe à la confection de systèmes pour simuler des pannes électriques », explique-t-il d’entrée de jeu.

C’est en 2011 que Woodcraft a connu ses premiers balbutiements. « Avec mes deux associés de l’époque, on avait lancé une application pour aider les gens à faire de la rénovation. C’était au tout début des applications mobiles. Elle a été disponible jusqu’en 2018, année où je l’ai retirée, car j’étais trop occupé avec mon entreprise de consultation et elle commençait à prendre de l’âge. C’est pendant la pandémie, en 2020, que je me suis remis à réfléchir à comment je pourrais la remettre au goût du jour.»

C’est finalement en août 2025 que l’entrepreneur met de côté ses projets professionnels pour plancher sur son projet personnel. « Je voulais rendre l’application facilement utilisable pour monsieur et madame tout le monde. Sans vocabulaire compliqué et calculs mathématiques sans fin. Une des fonctionnalités que j’aime bien, c’est celle qui permet de visualiser son projet en 3D», ajoute-t-il. Dans une capsule vidéo, il fait une démonstration de son application.

Meubles grandeur nature

Ce qui est intéressant avec Woodcraft 2, c’est qu’elle mise sur l’autonomie de la personne qui tient le marteau. « Elle permet de voir quels matériaux sont requis pour le projet afin de simplifier sa visite à la quincaillerie, mais aussi d’exploser le meuble ou le patio pour mieux voir chaque section au besoin. Elle indique aussi les coupes à faire, par exemple pour les planches de bois. J’ai pensé pendant cinq ans à ce prototype qui sera disponible dès mardi sur les tablettes Apple et les Mac. Pour le moment, je ne prévois pas de la déployer sur d’autres supports. J’ai une centaine de personnes qui l’utilisent actuellement pour s’assurer qu’elle sera optimale pour sa sortie officielle. »

Fait intéressant: l’application est bilingue. Pourrait-elle être utilisée ailleurs dans le monde ? « J’aimerais éventuellement développer l’application dans d’autres langues, mais pour cela, je dois trouver qui maîtrise la langue dans laquelle je veux la développer. Je ne veux pas utiliser un logiciel de traduction. Ce n’est pas assez précis.»

Après avoir étudié le marché, M. De Brienne s’est fait une idée sur le prix demandé. « La plupart des applications du même genre demandent 120 $ par mois et tu n’as plus accès à aucun de tes plans à la fermeture de ton compte. Je n’ai pas envie de ça. J’aime mieux que les gens paient une seule fois et qu’ils l’utilisent comme ils veulent. Donc, le prix sera de 120$ pour l’achat. Il faut préciser que l’application permettra de partager ses propres plans avec tous les utilisateurs. Certains modèles sont aussi inclus dans l’application. »

Au fil du temps, l’application sera bonifiée, ce qui pourrait faire augmenter son prix. « L’avantage de Woodcraft 2, c’est qu’elle permet de savoir combien de planches de bois il faut acheter avant de se lancer dans le projet. On peut aussi accéder au site web woodcraft2.app/fr. app\fr pour obtenir plus d’informations. »

Pour les connaisseurs, une application comme Woodcraft 2 se traduit par 150 000 lignes de code, ce qui représente énormément de travail pour un seul programmeur. « Je ne ferme pas la porte à faire des améliorations, mais ça représente une bonne charge de travail. J’espère que les gens se l’approprieront et se partageront des projets.»