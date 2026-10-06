Le PLQ rafle le comté de Soulanges à la députée sortante Marilyne Picard

Pour la première fois depuis 2018, le comté de Soulanges sera de nouveau représenté à l’Assemblée nationale par le Parti libéral du Québec. En effet, Olivier Bertin-Mahieux succède à la députée sortante Marilyne Picard à titre de représentant de cette circonscription au Parlement de Québec.

Rappelons que cette dernière a complété deux mandats. Elle a été élue pour la première fois en 2018 avant d’obtenir à nouveau la confiance de la population en 2022, les deux fois sous la bannière de la Coalition Avenir Québec.

Lors de la dernière élection générale, elle avait une confortable avance de 8 353 votes avec 42,6% des votes sur sa plus proche rivale, la libérale Catherine St-Amour avec 21,8 % et 8 761 votes. Cette fois-ci, c’est bien différent puisque le nouveau député a obtenu 37,01 % des votes au moment d'écrire ces mots et une avance de plus de 10 000 voix.

« Je suis super content. On a tellement travaillé fort dans les derniers mois, à raison de sept jours sur sept. On a rencontré les gens, les organismes, les mairesses et les maires pour connaître leur réalité et leurs enjeux. Ce soir, on célèbre. Le vrai travail commence. Il y a des grands enjeux dans Soulanges et j'ai hâte de m'asseoir avec les partenaires pour faire de Soulanges une région super dynamique, avec une économie diversifiée, des soins de santé à la hauteur et du logement abordable. »

Au moment d'écrire ces lignes, on retrouvait au deuxième rang, on retrouve le péquiste Francis Deroo avec 23,31%, suivi par Kristian Solarik du Parti conservateur du Québec avec 18, 22%, Marilyne Picard, députée sortante qui a récolté 11,96 % des suffrages, et de Florian Martin de Québec Solidaire qui termine la marche avec 5,58 % des votes.

Le taux de participation serait d'un peu plus de 69% selon Élections Québec.