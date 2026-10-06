Mille et une façons de soutenir la mission de Fatima

À l’approche de la 10e édition de la soirée Mille et une huîtres, la Fondation Paul-Leboeuf invite la communauté à se joindre à un grand élan de solidarité pour soutenir les enfants et les adultes à besoins particuliers qui fréquentent le Centre Notre-Dame-de-Fatima.

« Mille et une huîtres est devenu un formidable rassemblement autour d’une cause qui nous tient à cœur. Mais la solidarité ne s’arrête pas à la soirée. Faire un don en ligne, c’est une autre façon de participer et de contribuer concrètement à offrir une expérience de camp adaptée et accessible à ceux qui en ont besoin », affirme Jessica Goyer, présidente de la Fondation Paul-Leboeuf.

La générosité ne s’arrête pas à la soirée : chacun peut y contribuer à sa façon en faisant un don en ligne pour soutenir les campeurs à besoins particuliers. Grâce à vos dons, des enfants et des adultes à besoins particuliers pourront vivre l’ultime expérience de camp : des services adaptés, des activités inclusives, un encadrement personnalisé et des bâtiments sécuritaires.

« Chaque don nous permet de répondre concrètement aux besoins de nos campeurs. Qu’il s’agisse de matériel spécialisé, de formation pour nos équipes, d’activités adaptées ou d’infrastructures sécuritaires, chaque contribution améliore directement l’expérience vécue à Fatima », souligne Steven Grenier, directeur général des organismes Fatima.

La magie du camp accessible à tous

Chaque journée passée à Fatima représente une occasion pour un campeur de découvrir, participer, s’amuser et développer son autonomie. Derrière ces moments, il y a une équipe qui l’accompagne, du matériel qui répond à ses besoins et des installations qui lui permettent de vivre pleinement son expérience.

La Fondation Paul-Leboeuf soutient les services adaptés offerts aux enfants et aux adultes vivant avec une déficience auditive, une déficience du langage, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une multidéficience. Elle contribue également à rendre ces services accessibles aux familles dont les moyens financiers sont plus limités.

En 2025-2026, 745 campeurs à besoins particuliers et 627 familles ont bénéficié des services du Centre Notre-Dame-de-Fatima, permettant d’offrir 4 744 jours de camp.

Un geste simple pour prendre part à l’effort collectif

Chaque année, Mille et une huîtres rassemble une communauté qui souhaite contribuer à cette mission. Pour cette 10e édition, qui aura lieu le 7 novembre prochaine, une liste d’attente témoigne d’ailleurs de l’intérêt pour l’événement.

Les intéressés à soutenir cette cause peuvent faire un don et soutenir la mission sur: www.jedonneenligne.org/ fondationpl/DG.

La Fondation soutient les services adaptés de Fatima auprès des enfants et adultes vivant avec une déficience auditive, une déficience du langage, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une multidéficience ainsi que le maintien de la qualité des infrastructures. Elle garantit également l’accessibilité au camp pour les familles dont les moyens sont limités.