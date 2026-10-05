Pas de vacances pour les besoins en sang
Une collecte de sang à venir cette semaine à L'Île-Perrot
Il serait bien faux de croire que parce que l'automne est arrivé, les besoins en sang diminuent. Bien au contraire, c'est pourquoi il est important de faire un don de sang tout au long de l'année. En octobre, les citoyens de Vaudreuil-Soulanges pourront donner du sang à deux occasions.
Les collectes prévues prendront place à L'Île-Perrot et à Rigaud. Voici la date et le lieu des cliniques programmées:
8 octobre:
- L'Île-Perrot: de 13 h à 19 h au Centre communautaire Paul-Émile-Lépine (150, boulevard Perrot, J7V 3G1);
19 octobre:
- Rigaud: de 13 h à 19 h 30 à l'Édifice Paul-Brasseur ( 10, rue Saint-Jean-Baptiste Est, J0P 1P0);
Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.
Avant de faire un don de sang
Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.
Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.
Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.
À lire également:
- « En faisant un don, on peut aussi aider un enfant malade comme Chiara»
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