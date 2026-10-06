« Je vais mettre tout mon coeur et mon énergie à servir Vaudreuil»

Officiellement élu, le nouveau député de Vaudreuil, James Hughes, a admis qu’il aura de grandes chaussures à remplir comme successeur de la députée sortante Marie-Claude Nichols. Il s’est toutefois dit prêt à relever le défi en entrevue avec Néomédia à la suite de son entrée à l’Assemblée nationale de Québec.

« Je suis excessivement content de ce résultat sans ambiguïté des électeurs de Vaudreuil. Je tiens à les remercier profondément et je peux leur assurer que je vais mettre tout mon cœur et toute mon énergie pour les représenter à Québec dans ce premier mandat.»

Sa première action en tant que député sera de trouver un local, de former une équipe et d’aller rapidement à la rencontre des élus de son comté. « Je suis content pour Vaudreuil. Je vais faire de mon mieux, même si ça ne sera pas aussi facile dans l’opposition que si on était au pouvoir. Mes autres priorités seront aussi la mobilité, le logement et de s’assurer qu’on réussisse l’ouverture du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges. »

M. Hughes n’a pas caché sa joie face à l’élection d’Olivier Bertin-Mahieux dans Soulanges. « C’est excitant et c’est une fabuleuse nouvelle. Je suis convaincu qu’il sera un député travaillant et dévoué. J’ai aimé notre collaboration dans le dossier de l'autoroute 20. Notre engagement ne change pas. C’est une priorité dans la région depuis les années 1960 et on va faire notre possible pour que le dossier avance malgré tout.»

Quant aux résultats à l’échelle nationale, il s’en est réjoui. « On a pratiquement doublé notre présence à l'Assemblée nationale. C’est très positif. La population a beaucoup apprécié l’arrivée de Charles Milliard comme chef, on m’en a parlé.»

Espère-t-il obtenir le rôle de porte-parole en itinérance ? « Je suis un bon joueur d'équipe, alors je vais faire ce que le chef me demande. Mais je pourrais certainement apporter mon expertise dans le domaine de la santé mentale et des dépendances ».