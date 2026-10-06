James Hughes élu
Le comté de Vaudreuil conserve son allégeance libérale
Sans grande surprise, le comté de Vaudreuil demeure aux mains du Parti libéral du Québec. La formation politique a réussi son pari de faire élire James Hughes en remplacement de la députée sortante Marie-Claude Nichols.
L’ancien-président-directeur général de la Mission Old Brewery et père de trois enfants a été présenté aux électeurs le 6 août dernier après le retrait de la députée sortante Marie-Claude Nichols pour des raisons familiales.
Malgré le retour de l’ex-députée fédérale Meili Faille, bien connue dans la région de Vaudreuil, M. Hughes a été élu avec une avance confortable sur cette dernière, sa plus proche rivale. Il a remporté le comté avec plus de 11 000 d'avance sur cette dernière.
Le principal intéressé s’estime très satisfait de sa campagne électorale. « Je suis excessivement content. Je remercie profondément les électeurs pour leur confiance. Je vais mettre tout mon coeur et mon énergie pour les représenter.»
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