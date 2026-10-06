« Je vais travailler tous les jours en échange de la confiance des électeurs»

Nouvellement élu député de Beauharnois, Alexandre Daneau, a senti le vent tourner en faveur du Parti québécois après les débats nationaux. En entrevue avec Néomédia le 5 octobre en soirée, il a livré ses premières impressions face à l’aventure qui l’attend.

« Je suis extrêmement content. J'ai senti qu'on avait le vent dans les voiles dans la semaine suivant les débats. La réception était de mieux en mieux sur le terrain. Mon premier dossier en tant que député sera de m'assurer d'une transition harmonieuse avec le bureau de Claude Reid. Je tiens d'ailleurs à le féliciter pour ses huit ans en poste. Il est un véritable gentleman. Sinon, l'Hôpital du Suroît figure dans les priorités » , indiquait le principal intéressé dans l’heure qui a suivi son élection.

Sa première tâche en tant que nouvel élu sera d’assurer une transition harmonieuse des dossiers avec l’équipe du député sortant Claude Reid. « Je tiens à le féliciter pour son travail des huit dernières années. Il est un gentleman. Je veux m’assurer que les citoyens continuent d’avoir du service malgré le changement de député. Sinon, c’est certain que l’Hôpital du Suroît figure au sommet de mes priorités.»

Comment réagit-il face aux résultats provinciaux, soit près d’une soixantaine de ses collègues qui prendront le chemin de l’Assemblée nationale? « Je n’ai pas de doute qu’on sera à la hauteur de la confiance des Québécois et à l’écoute de tout le monde. Personnellement, je vais travailler tous les jours pour être digne de la confiance que m’ont témoigné les électeurs de Beauharnois.»

Qu’adviendra-t-il de la Patate Mallette dont il est propriétaire? « Depuis quelques années, je ne suis plus impliqué physiquement au sein du restaurant. J’ai deux gérants qui s’en occupent comme si c’était leur restaurant. Je m’occupe seulement de l’administration. Mais si on juge nécessaire qu’une fiducie sans droit de regard soit mise en place, je vais le faire. »

Comment entrevoit-il la collaboration avec ses voisins libéraux? « Je suis un gars de collaboration, c’est une de mes forces. C’est une occasion de le faire dans un gouvernement minoritaire.»

En terminant, le nouveau membre du Parlement souhaitait faire quelques remerciements. « Merci à mon équipe de bénévoles. Ils ont été extraordinaires.»