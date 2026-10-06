Le soccer mène Savreen Dhillion de Rigaud jusqu’en Pennsylvanie

Ancienne athlète de l’Académie Valencia CF Canada basée à Rigaud, Savreen Dhillion, originaire de Ville-Saint-Laurent, s’est exilée en Pennsylvanie pour pratiquer son sport préféré: le soccer. Là-bas, en plus de s’amuser avec le ballon rond, la jeune femme étudie en pré-médecine. Entrevue avec la jeune femme inspirante.

« Tout a commencé en novembre dernier quand mon entraîneur a envoyé un courriel à mon école aux États-Unis, soit la Thomas Jefferson University, pour les informer de mon intérêt envers leur établissement. Après des discussions, j’ai pu l’intégrer en mars de cette année. C’est donc ma première année sur place et je suis très heureuse », résume la joueuse qui évolue à la défense sur le terrain.

Étudiante au Kuper Academy, une école privée de Kirkland dans l’ouest de l’île de Montréal, Savreen s’est jointe à l’Académie Valencia CF Canada après avoir pris part à l’un des showcases de l’organisation. « Après on m’a officiellement invité à me joindre à l’Académie que j’ai quittée l’an passé. J’ai choisi la pré-médecine, car je veux devenir psychologue sportive. Je m’intéresse plus spécifiquement à la santé mentale des athlètes et j’aimerais éventuellement être embauchée par une équipe.»

Âgée de 18 ans, Savreen joue au soccer depuis qu’elle en a 4. « Mes parents nous ont inscrits, mon frère et moi, au soccer avec le principe suivant. Si tu aimes ça, tu continues, sinon, tu termines la saison en cours et par la suite, tu peux arrêter. La première année, j’ai détesté, mais je ne voulais pas arrêter (rires). Par la suite, ça a mieux été et je n’ai jamais arrêté de jouer depuis ce moment-là. J’ai été attaquante, puis milieu de terrain et enfin à la défense. »

Qu’est-ce que la pratique de ce sport apporte dans sa vie ? « Je ne peux pas vraiment l’expliquer si ce n’est que ça m’aide à gérer mes émotions. Quand je suis fâchée, triste ou contente, j’embarque sur le terrain et j’essaie d’utiliser ce que je ressens pour faire de bonnes choses sur le terrain. »

Chaque semaine, Savreen a cinq pratiques. Les lundis, mercredis et vendredis, elle doit être à l’entraînement dès 6 h 30 du matin. Les mardis et jeudis, c’est à 14 h 30 que la jeune femme est attendue sur le terrain. Ces jours-là, elle doit être au gymnase à 7 h. « On a aussi un à deux matchs par semaine, un pendant la semaine et l’autre pendant la fin de semaine. Ces jours-là, on ne s’entraîne pas. Si on participe aux séries, on termine en octobre. Par la suite, on recommence au printemps après les vacances. »

Puisqu’elle est membre de l’équipe sportive de l’école, Savreen bénéficie de certains aménagements dans son horaire pour concilier plus facilement ses entraînements et ses études.

Comment conjugue-t-elle avec la distance entre elle et ses proches ? « Je me trouve à environ sept heures trente, huit heures de voiture du domicile familial. C’est la première fois que je suis aussi loin. C’est difficile, car il faut penser à tout nous-mêmes, tant pour la nourriture que pour notre habillement ou nos vêtements. Par contre c’est bon pour forger notre indépendance.»