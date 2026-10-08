Promutuel Assurance donne des milliers de dollars dans la région

Édition 2026 du programme Au coeur de votre collectivité

Promutuel Assurance Alta a annoncé, ce jeudi 8 octobre, la remise d'un montant total de 120 000 $ à 14 organismes de son territoire dans le cadre de l’édition 2026 du programme Au cœur de votre collectivité.

Cette initiative vise à soutenir des organismes qui contribuent concrètement à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et au dynamisme des collectivités.

« La solidarité et l’engagement envers nos collectivités sont au cœur même de notre identité mutualiste. Grâce au programme Au cœur de votre collectivité, nous avons le privilège d'appuyer des organismes qui font une réelle différence dans la vie des gens », a déclaré Sébastien Lebel, président du conseil d'administration de Promutuel Assurance Alta.

Au printemps dernier, les organismes des régions desservies par Promutuel Assurance Alta ont été invités à soumettre leur candidature. Les demandes reçues ont été analysées par un comité de sélection composé d'employés. À l'issue du processus de sélection, 14 organismes provenant de Vaudreuil-Soulanges, des Laurentides et de l'Abitibi-Témiscamingue se sont vu accorder une aide financière pour soutenir la réalisation de projets porteurs, sous réserve du respect des modalités et des conditions prévues au programme.

Répartis sur l'ensemble du territoire de la mutuelle, les organismes sélectionnés œuvrent dans des domaines variés, notamment auprès des jeunes, des familles, des personnes vulnérables, de la culture, de l'éducation et du développement communautaire.

Cette diversité témoigne de l'importance du soutien apporté aux organismes qui contribuent chaque jour à la vitalité de leur milieu.

« Quand on voit toute l'énergie et l'engagement que les organismes investissent dans leurs projets, c'est motivant de pouvoir leur donner un coup de main. Nous sommes fiers de soutenir des initiatives qui auront des retombées concrètes et positives pour les gens de nos communautés », a conclu Kathy Bélanger, directrice générale de Promutuel Assurance Alta.

Pour rappel, Promutuel Assurance Alta est solidement implantée dans plusieurs régions du Québec, avec son siège social à Vaudreuil-Dorion et des bureaux à Amos, La Sarre, Labelle, Les Coteaux, Mont-Laurier, Montréal, MontTremblant, Sainte-Agathe-des-Monts, Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Ville-Marie. Elle regroupe 190 employés au service de 64 166 membre-assurés.

Voici la liste des organismes aidés dans la région :

La Source d'Entraide (Saint-Lazare) Aménagement d’une salle polyvalente communautaire et

réaménagement des locaux.

Société historique de Saint-Lazare (Saint-Lazare) Parcours numérique historique immersif.

École Saint-Michel (Vaudreuil-Dorion) Aménagement d'une cour d’école adaptée pour les élèves aux besoins particuliers.

L'Atelier Paysan (Vaudreuil-Dorion) Aménagement d'un verger communautaire éducatif.

École secondaire des Échos (Vaudreuil-Dorion) Achat d'un conteneur pour entreposage

d’équipement.

Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Antoine-Labelle (Mont-Laurier) Achat d'équipement pour le Camp des mille Défis.

Maison des jeunes de Rouyn-Noranda (Rouyn-Noranda) Acquisition d’un écran de projection mural ainsi que d’un projecteur.

Maison de la Famille de Témiscaming (Témiscamingue) Achat de matériel et aménagement d’un espace multifonction.

Centre de la petite enfance Vallée des Loupiots (Val-d’Or) Aménagement d'une cour extérieure.

Polyvalente des Monts (Sainte-Agathe-des-Monts) Achat d’équipement informatique et multimédia.

Société d'histoire et de généalogie de Sainte-Germaine-Boulé (Sainte-Germaine-Boulé) Mise sur pied du fonds communautaire Huguette-Caron.

Maison des jeunes de La Sarre (La Sarre) Rénovation intérieur des locaux.

Centre de Croissance d'Abitibi-Ouest Inc. (La Sarre) Achat de matériel audiovisuel.

Cultiver pour nourrir (Mont-Laurier) Aménagement d’une cuisine pour personne à mobilité réduite.