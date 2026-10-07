Un auteur de Vaudreuil-Dorion en conférence à la bibliothèque municipale

Le samedi 17 octobre prochain, à 14 h, l’auteur de Vaudreuil-Dorion, Cédric Léveillé sera de passage à la bibliothèque municipale pour y présenter une conférence. Celle-ci répondra à la question suivante: comment construire un roman d’espionnage?

Policier dans la vie de tous les jours et père de trois enfants, M. Léveillé a lancé en mars dernier son quatrième roman intitulé La porte de Montréal, qui met en scène le personnage de Léon Castel.

« J’ai reçu l’invitation au printemps pour animer cette rencontre, j’ai donc eu le temps de bien me préparer. Au cours de ce rendez-vous, je vais aborder mes influences, les facteurs qui m’ont amené à écrire une trilogie d’espionnage et ce qui me motive aussi. J’ai un diaporama comprenant une quarantaine de pages, de quoi bien meubler ce rendez-vous de 90 minutes qui comprendra aussi une période de questions. J’espère que les gens répondront à l’appel », affirme l’écrivain qui participera à une activité de ce type pour la première fois.

Dans son dépliant, la Ville décrit la conférence de l’auteur comme suit: À l’occasion de la Semaine des bibliothèques publiques, découverte des coulisses de l’écriture d’un roman policier lors d’une rencontre captivante avec l’auteur Cédric Leveillé, qui partagera les différentes étapes de son processus de création, de l’idée initiale à la construction de l’intrigue, en passant par le développement des personnages, le maintien du suspense et les défis propres au genre policier. Une occasion unique pour les passionnés de lecture et d’écriture d’en apprendre davantage sur le métier d’auteur et sur les secrets qui se cachent derrière une enquête bien ficelée.

M. Léveillé s’estime très privilégié d’avoir le support de la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion, son lieu de résidence. « Je suis un auteur en autoédition, ce qui fait en sorte que les bibliothèques ne disposent pas de subventions pour se procurer mes livres, elles doivent débourser de l’argent pour le faire. C’est donc vraiment un privilège qu’elle le fasse pour chacun de mes livres. J’en suis très reconnaissant. »

Le Vaudreuil-Dorionnais a aussi obtenu un beau succès auprès des élus municipaux et provinciaux. « Plusieurs d’entre eux, comme le maire, la députée Marie-Claude Nichols et même l’ex-vice-premier ministre Ian Lafrenière, ont fait des publications sur les réseaux sociaux pour en parler. J’ai toujours eu une belle reconnaissance des élus du territoire, et ce, depuis mes débuts en écriture. Ça m’aide beaucoup, surtout que je ne suis pas associé à une maison d’édition. »

Une année bien remplie

La conférence animée par M. Léveillé cet automne viendra clôturer une année bien remplie pour l’auteur qui écrit en ce moment la suite des aventures de Léon Castel. « Ça me prend environ un an d’écriture. Je suis pas mal avancé. Cette fois-ci, je m’intéresse plus au côté politique, un domaine dans lequel j’étais impliqué avant ma carrière dans les forces de l’ordre. Le livre sera rédigé de manière à ce qu’on est pas besoin de lire le premier tome pour lire le second. » Si tout va comme prévu, l’ouvrage sortira sur les tablettes en mars 2027.

Pendant plusieurs semaines après sa sortie, Léon Castel a occupé le premier rang des ventes sur Amazon dans la catégorie Terrorisme. « J’ai eu la chance d’être reçu à Salut Bonjour!, et qu’on en parle dans le magazine La Semaine, ce qui a grandement contribué à la notoriété du livre. De plus, au cours des prochaines semaines, je serai l’invité d’Annie-Soleil Proteau et de Félix Séguin à la troisième saison de l’émission Le Parloir pour aller jaser de mon roman. En 2026, on a aussi accepté de le vendre dans une librairie de Laval où j’ai pu aller à la rencontre des lecteurs. Ça a vraiment été une belle année. »

Sur le plan personnel, l’auteur a aussi reçu le titre de bénévole de l’année par la Fédération de cheerleading de l’année, une discipline dans laquelle ses enfants sont bien impliqués.

« Écrire est une passion pour moi, j’espère avoir la chance de pouvoir le faire encore longtemps », termine-t-il.

Les intéressés à assister gratuitement à la conférence de M. Léveillé, prévue à la salle Lac-des-Deux-Montagnes de la Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion, doivent s’inscrire sur le site Internet de la Ville ou encore par téléphone au (450) 455-5588.