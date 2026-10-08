Dévoilement des résultats du petit bureau de vote

Le 5 octobre dernier, Néomédia s’est rendu dans l’un des bureaux de vote de Vaudreuil pour s’intéresser à une belle initiative qui y a vu le jour en 2018: le petit bureau de vote. Destiné aux enfants de 3 à 17 ans qui souhaitent eux aussi participer à ce processus démocratique, Élections Québec a dévoilé le résultat du vote des jeunes.

Tous les bureaux de vote au Québec accueillent un isoloir sur lequel on peut lire « Électeurs en herbe». Derrière celui-ci, l’enfant est appelé à répondre à une question qui figure sur une feuille aux dimensions similaires à un bulletin de vote. Chaque année la question est différente.

« Le petit bureau de vote connaît une belle popularité lors de chaque élection provinciale ou fédérale et accueille de plus en plus de petits votants. C’est une belle manière de montrer aux enfants que ce qui se passe derrière l’isoloir ne fait pas peur. Les jeunes aiment se prêter au jeu et les parents aiment les prendre en photo au pôle de vote, c’est d’ailleurs le seul endroit où on est autorisé à prendre des photos », résumait Michel Pilon, responsable du petit bureau de vote au sein du bureau du président des élections de Vaudreuil.

Tout comme pour le vrai vote, la boîte contenant les bulletins de vote des jeunes électeurs a aussi dépouillée. Voici les résultats:

- 146 265 enfants ont voté dans les petits bureaux de vote des 127 circonscriptions du Québec;

À la question: Être citoyen, c’est faire partie d’un groupe, comme ta ville, ton village, ta famille ou ton école. C’est aussi être capable de bien vivre avec les autres. Que fais-tu pour être un bon citoyen ou une bonne citoyenne?, 50 412 votes ont été enregistrés pour la réponse J'aide les personnes qui en ont besoin. Cela représente 36,55% des votes. La réponse numéro 2 soit J'accepte que les autres soient différents de moi a récolté 28, 05% des voix, soit 38 688 votes. La troisième réponse, Je propose des solutions pour régler les problèmes, a attiré 19, 63% des voteurs, avec 27 079 votes. Enfin, 15,76 % ou 21 739 jeunes électeurs en herbe ont choisi la dernière réponse soit: J'exprime mes idées et j'écoute celles des autres.

Voici les résultats locaux:

Beauharnois: 1 362 bulletins de vote reçus et 95 rejetés.

- J'aide les personnes qui en ont besoin: 506 votes (37,15%);

- J'accepte que les autres soient différents: 395 votes (29%);

- Je propose des solutions pour régler les problèmes: 259 (19,02%);

- J'exprime mes idées et j'écoute celles des autres: 202 (14,83%);

Soulanges: 1503 bulletins reçus et 108 rejetés.

- J'aide les personnes qui en ont besoin: 594 votes (39,52%);

- J'accepte que les autres soient différents: 416 votes (27,68 %);

- Je propose des solutions pour régler les problèmes:299 (19,89%);

- J'exprime mes idées et j'écoute celles des autres:194 (12,91%);

Vaudreuil: 1246 bulletins reçus et 100 rejetés.

- J'aide les personnes qui en ont besoin: 481 votes ( 38,6%);

- J'accepte que les autres soient différents: 389 votes (31,22%);

- Je propose des solutions pour régler les problèmes:193 (15,49%);

- J'exprime mes idées et j'écoute celles des autres:183 (14,69%);